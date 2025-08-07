الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية لشعبة العلوم

يواصل موقع تنسيق الجامعات تلقي تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، ويمكن التسجيل على الموقع خلال 24 ساعة، كما يتاح تسجيل الرغبات عبر المعامل بالجامعات من التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.



وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.



أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية شعبة علوم

الطب البيطرى

التمريض

العلوم

الزراعة

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي



وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية على النحو التالي:

● لطلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: ٢٢٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٧٥٪

الشعبة الأدبية: ٢٠٥ درجات فأكثر، أي بنسبة ٦٤.٠٦٪



● لطلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: ٢٨٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٢٩٪

الشعبة الأدبية: ٢٤٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٥٨.٥٣٪



ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم خلال هذه المرحلة ٢٨٧,٣١٨ طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية.

وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المستوفين للحدود الدنيا للمرحلة الثانية إلى سرعة تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المحددة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المُعلنة على الموقع.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفق موقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه

كما يمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي من خلال صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إنستجرام)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز)

