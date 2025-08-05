الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

برنامج تدريبي خاص لـ وسام أبو علي قبل انضمامه إلى كولومبوس الأمريكي

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

 يستعد وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي، لانهاء التاشيرة الخاصة به استعداد للسفر الي الولايات المتحدة الأمريكية، لبدا رحلته مع نادي كولومبوس كرو في الدوري الامريكي. 

ويخوض وسام أبو علي تدريبات منفردة تنفيذا لبرنامج تدريبي خاص يخضع له حتي يكون جاهز للمشاركة مع نادية الجديد. 

والجدير بالذكر أن مصدر داخل الأهلي:  قال إن النادي ينتظر وصول قيمة القسط الأول من صفقة بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي والبالغ قيمته 5.5 مليون دولار قبل إرسال البطاقة الدولية للاعب، مؤكدًا أن الأهلي حال عدم وصول قيمة القسط الأول سيقوم بقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد تحسبا لفشل الصفقة وللحفاظ على حقوقه في اللاعب. 

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين مؤخرا، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

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وسام أبو علي كولومبوس الدوري الأمريكي الأهلي

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