إسرائيلي يغتصب ابنته وابنه ويعتدي على قط بمستوطنة يروحام

اتهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مستوطن من منطقة يروحام التابعة لصحراء النقب المحتل، باغتصاب ابنته وابنه والاعتداء على القط في المنزل، بحسب ما نشرت القناة الـ12 العبرية التي لم تذكر مزيد من التفاصيل.

جرائم الاغتصاب والدعارة في عموم إسرائيل

وتنتشر جرائم الاغتصاب والدعارة في عموم إسرائيل، حيث قدّم مكتب المدعي العام لائحة اتهام مُعدّلة إلى محكمة منطقة القدس ضدّ متهمَين في قضية تتعلق بجرائم جنسية وعنف خطيرة ارتُكبت ضدّ نساء يعملن في مجال الدعارة.

ارتكاب جرائم جنسية وعنف

وُجّهت لائحة الاتهام الأصلية في مايو الماضي ضدّ المتهم الأول، بتهمتي الاغتصاب ومنع ممارسة الدعارة، وقد عُدّلت لائحة الاتهام الآن لتشمل متهمًّا إضافيًّا، مُتّهمًا بارتكاب جرائم جنسية وعنف ضدّ المشتكية نفسها وامرأتين أخريين تعملان في مجال الدعارة.

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