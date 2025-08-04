الإثنين 04 أغسطس 2025
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خارج الحدود

وزير العدل الإسرائيلي الأسبق بيلين: لا حل سوى "الدولتين" 

يوسي بيلين
يوسي بيلين

قال وزير العدل الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين، اليوم الاثنين: لا حل سوى حل الدولتين. 

وأضاف يوسي بيلين: يجب التمييز بين السلطة وحماس لتحقيق حل الدولتين  وسنوقع اتفاقات مستقبلية مع منظمة التحرير.

وفي وقت سابق قال وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الدولة الفلسطينية لن تقام أبدا، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف سموتريتش: لن تكون هناك مفاوضات مع حماس بشأن إعادة الأسرى، يجب استسلام حماس بشكل تام ونزع سلاحها وإعادة الأسرى.

فرض السيادة رسميا على الضفة الغربية

وتابع سموتريتش تصريحاته الاستفزازية: علينا اتخاذ قرار فوري باحتلال جميع مناطق قطاع غزة وقتل جميع المخربين، آن الأوان لفرض السيادة رسميا على الضفة الغربية، وذلك وفق تعبيره.

 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال البيت الأبيض مساء اليوم الخميس: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختلف مع قادة فرنسا وكندا وبريطانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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حماس الدولة الفلسطينية الضفة الغربية

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