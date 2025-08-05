الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

إصابات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لـ مقام يوسف شرق نابلس

اقتحام مقام النبى
اقتحام مقام النبى يوسف، فيتو

أُصيب فلسطينى بحروق، وآخر جرّاء سقوطه من مكان مرتفع، وعدد آخر بحالات اختناق بالغاز السام والمُدمِع، فجر اليوم الثلاثاء؛ عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس.

حالات اختناق جرّاء استنشاق الغاز

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"-: "إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة بحروق، وأخرى نتيجة السقوط من مكان مرتفع، وعدة حالات اختناق جرّاء استنشاق الغاز، من بينها حالة لمواطن يبلغ من العمر 60 عامًا، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

إطلاق قنابل الغاز السام والصوت

كما اقتحمت مركبات الاحتلال العسكرية المنطقة الشرقية من المدينة عبر حواجز حوارة وعورتا وبيت فوريك، وسط إطلاق قنابل الغاز السام والصوت، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، حيث أدّوا طقوسًا تلمودية هناك.

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 شبان فلسطينيين

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 4 شبان فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة البيرة وبلدة سلواد شمال شرق رام الله، وقرية المزرعة الغربية شمال غرب المدينة، كما اعتقلت شقيقين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

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حالات اختناق بالغاز السام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس الهلال الأحمر بنابلس

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