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خارج الحدود

أكثر من 60 ألف شهيد، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي علي القطاع إلى 60.199 شهيد بينهم 18.430 طفلا و9.735 امرأة و4.429 مسنا.

 

آلية المساعدات الحالية مسيسة ومسؤولة عن استشهاد 1400 جائع في غزة

في سياق متصل، أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أن المجاعة في غزة نتيجة سعي متعمد لاستبدال ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية بالمنظومة الأممية.


أسباب المجاعة في غزة

وأوضح أن آلية المساعدات الحالية دوافعها سياسية ومسؤولة عن استشهاد نحو1400 جائع في غزة.

وتابع: الوضع تفاقم بمنع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ ٥ أشهر، مضيفًا أن تهميش وإضعاف الأونروا لا علاقة له بادعاءات تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة.

كما أوضح أن إضعاف الأونروا متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد بقائهم في غزة.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن 900 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، وسط حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية المستمرة.

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وزارة الصحة في غزة غزة العدوان الإسرائيلي الأونروا

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