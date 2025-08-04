المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الصور القادمة من غزة مفجعة ولا تطاق

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الاثنين: إن الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق.

الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق



وأضاف فولكر تورك : وصولنا لهذه المرحلة في غزة إهانة لإنسانيتنا وأولويتنا هي إنقاذ الأرواح، وإسرائيل تواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وتابع: المساعدات القليلة التي يسمح بدخولها إلى قطاع غرة لا تفي بالاحتياجات وعلى إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا ودون عوائق.

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