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صحة ومرأة

أعراضه تشبه الكوليرا، ما هو نوروفيروس؟

إنفلونزا المعدة،
إنفلونزا المعدة، فيتو

أكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة القاهرة، أن نوروفيروس يسمي إنفلونزا المعدة ويصيب الجهاز الهضمي ويسبب أعراضا تشبه النزلات المعوية والكوليرا منها؛ ارتفاع في حرارة الجسم وألم شديد وإسهال شديد.

 

وأشار أستاذ أمراض الجهاز الهضمي إلى أن جميع الأعراض تظهر بشكل مفاجئ وتصيب الجسم كله. 

ونوروفيروس، أحد الفيروسات المنتشرة خلال هذه الفترة في موسم الشتاء وتزايدت معدلات الإصابة به في دول أوروبا، وتسبب في رعب وخوف من زيادة انتشار العدوى به في كل دول العالم.

 

عدوى فيروس نوروفيروس 

وقال الدكتور خوسيه لوكار، أستاذ في قسم الأمراض المعدية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن، لموقع Verywell: "يمكن أن تحدث عدوى فيروس نوروفيروس في أي وقت من السنة، لكنها تميل إلى الذروة خلال أشهر الشتاء الباردة، وهذا يحدث كل عام.

 

سبب زيادة حالات تفشي فيروس نوروفيروس

 

 وقال: “لا نعرف حتى الآن على وجه اليقين سبب زيادة حالات تفشي فيروس نوروفيروس المبلغ عنها هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة”. 

وقد ينتج ارتفاع الحالات من عوامل مثل الكشف المبكر والاهتمام بالصحة، أو زيادة مستمرة في التجمعات.

 

وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كانت سلالة فيروس نوروفيروس الحالية تتمتع بقدرة أفضل على الانتشار بين الناس.

 

واكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية CDC، إن سلالات الفيروس النوروفيروسي تتطور بمرور الوقت، وهو ما "يمكن أن يؤثر على عبء المرض وشدته المحتملة"، وتظهر سلالة مهيمنة جديدة عادة كل ثلاث سنوات

وعلى الرغم من تسميتها عادة بـ"إنفلونزا المعدة"، فإن عدوى الفيروس النوروفيروسي لا تسببها نفس الفيروسات التي تسبب الإنفلونزا ويمكن أن يسبب الفيروس النوروفيروس القيء والإسهال وآلام المعدة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، ولكن يمكن للأشخاص الاستمرار في نشر الفيروس لمدة أسبوعين بعد التعافي. 

وأكد انه لا تعمل مطهرات اليدين التي تحتوي على الكحول بشكل جيد ضد الفيروس، لذلك من المهم غسل الأيدي جيدًا بالماء الدافئ والصابون.

 

وقال ستيوارت راي، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إنه من الصعب تعطيل الفيروس النوروفيروسي، ويمكن أن يعيش الفيروس على الأسطح لفترة طويلة.

وأوضح: "نظرًا لأن الفيروس عنيف ويبدأ فجأة، فهو أيضًا قصير الأمد جدًا أو محدود ذاتيًا، ويتحسن معظم الأشخاص في غضون 48 ساعة". 

أعراض فيروس نوروفيروس 

في بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص أيضًا من الحمى والصداع والقشعريرة وآلام الجسم. 

ويوجد فئات اكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، مثل الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. 

 

ويجب اللجوء للطبيب، خاصة إذا استمرت الأعراض لأكثر من 48 ساعة، أو ظهور حمى شديدة، أو وجود دم في البراز، لأن هذه العلامات قد تعني وجود بعدوى مختلفة.

 

كيفية الحماية من نوروفيروس ؟

وأكد الأطباء أن غسل اليدين هو المفتاح لمنع انتشار فيروس نوروفيروس نظرًا لأن معقمات اليدين لا تعمل بشكل جيد ضد فيروس نوروفيروس، ويجب غسل يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة 10 ثوانٍ على الأقل.

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وأضاف الأطباء: "يجب على كل مريض تظهر عليه الأعراض عزل نفسه حتى لا ينشر العدوى للآخرين". 

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الجهاز الهضمي والكبد أشرف عمر امراض الجهاز الهضمي إنفلونزا المعدة نوروفيروس موسم الشتاء

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