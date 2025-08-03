الثراء الفاحش يعمق الطبقية الجديدة

ما يحدث سنويا في الساحل الشمالي هو مجرد عرض للثراء الفاحش الغامض وكاشف للوضع الطبقي الجديد، حتي ولو افترضنا أن مرتادي الساحل الشمالي ١٠٪؜ من سكان هذا البلد فقد استحقوا أن يطلق الضمير الشعبي عليهم قاطني الساحل الشرير..

فعلى أحد مواقع التسويق الالكتروني، عرض أحد المسوقين، قصرًا للبيع في قرية مراسي بالساحل الشمالي، بمبلغ مليار جنيه، بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي، وهو ما يطرح تساؤلًا حول ما إذا كان من الممكن أن يدفع المواطن المصري هذا المبلغ من أجل شراء وحدة سكنية لا يتم استخدامها إلا لعدة أشهر في السنة؟!

وباتت نشر أخبار التناقضات بين زوار الساحل وسكانه، ومواطني باقي أنحاء المحروسة، يعزز روح التمييز الطبقي بين أبناء نسيج المجتمع الذي يعاني ثلثه من الوقوع تحت خط الفقر.. وباتت مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لنشر الغرائب والطرائف التي تدور في فلك الطبقية، إذ لم تخلُ منشورات البعض من مشاعر إنسانية طبيعية توصف بالحقد..

ويبدو الفرق بين شوارع وخدمات العلمين الجديدة والعلمين القديمة كالفرق بين عالمين وحضارتين ودولتين، إحداهما شديدة الثراء والأخرى شديدة الفقر.. وتبرز إعلانات التلفزيون هذا التناقض بوضوح شديد، حيث تظهر إعلانات الشقق والفيلات الفاخرة بالكمباوندات ويعقبها إعلانات التبرع لمستشفيات السرطان والأسر الفقيرة والجائعة..

علما بأنّ الظاهرة ليست حديثة، لكن وسائل التواصل الاجتماعي أعادتها للواجهة مرة أخرى بعدما باتت صوتًا ونبضًا حقيقيًا لقطاع كبير من الشعب، تعبر عن آلامه وطموحاته وأحلامه..

وفي حين تعزز الشواطئ الخاصة الفارهة من فرص زيادة التمييز الطبقي بين المصريين، فإنّ المدارس الدولية والخاصة تؤكد هذا الشعور وتعمقه لدى قطاع كبير من المصريين، الذين يتابعون أسعار مصروفات المدارس الدولية، والتي وصل بعضها إلى نحو مليون جنيه مصري، والبعض يصرف بسفة لمجرد الإحساس بأنه يعامل معاملة الأثرياء..

فهم لا يشترون براند أو علامة تجارية فاخرة للأزياء، ولكن يشترون وفقًا لشريحتين الاجتماعية ما يريد أن ينظر إليها الناس، حتى وإن كانت زجاجة ماء محلية التعبئة، أو فنجان من القهوة قد يكلف 500 جنيه مصري، ويمكن أن تدفع فيه 70 جنيها لنفس الحجم والجودة، لكن الأمر يتوقف فقط على اسم المقهى الذي تشتري منه هذا الفنجان..

مع تزايد الانحلال والفجور سنويا ما بين بعض الطبقات من المجتمع لدرجة تفوق الوصف.. ولكم في حفلات الساحل نموذجا فجا لذلك، هذا بخلاف الحفلات الخاصة في بعض البيوت وسواحل البحر الأحمر!

المنظومة كلها تتفنن في المبالغة والفجور في كل شئ بدون رادع، لأنهم يشترون فجورهم بالتغول في كل شئ حتى الحماية باستخدام مسلحين ومسجلين، والقانون لديهم أصبح كخيال المآتة.. إنهم الأثرياء الجدد المحدثين من بعد 2016، لا نعرف من هم ولا أصلهم ولا مصدر ثرواتهم..

كثير منهم أثرياء ما بعد الخامس والعشرين من يناير، مثلهم مثل أغنياء الحرب الذين استفادوا من نتائج العبور العظيم وتربحوا، بينما من بذلوا الدم والروح عادوا إلي مواطنهم الأصلية يعيشون شرف وفخر ما صنعوا، ويتركون الغنائم لاصحاب النفوذ ودوائر المستفيدين..

والوضع هكذا بات يحتاج إطلاق مشروع للإصلاح الطبقي، يعدل المسار الخاطئ الذي أدى إلى الفوارق الطبقية الكارثية الموجودة حاليا.

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