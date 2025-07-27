البلوجر وظيفة البغي الإلكتروني

مثل كل الأفكار النبيلة التي تحملها الممارسات الرديئة لعكس هدفها، هكذا حول بعض البلوجرز التيك توك لمنصة مشبوهة وساحة للعهر والبغي الإلكتروني، وحسنا فعل نقيب المهن التمثيلية حينما منع ما يسمي البلوجر من التمثيل وفرض على من يستعين بهم مليون جنيه غرامة، مؤكدًا أن المهنة لها ضوابط ينبغي احترامها.

وتلك أول محاولة جادة لتحجيم تلك الفئة بعد الجهد الكبير لوزارة الداخلية في متابعة نشاطهم الفج علي وسائل التواصل الاجتماعي، وقد ظهرت تلك الفئة تحت شعار وظيفة البلوجر، وهي فئة غريبة بلا هوية واضحة ولا هدف ولا محتوى حقيقي، مجرد أشخاص اعتبروا أنفسهم أصحاب مهنة دون أن يحملوا من مقومات المهنة شيئا، لا تعليم يؤهلهم، ولا فكر يميزهم، ولا حتى موهبة تمنحهم مكانة..

هم فقط قرروا الظهور وحصد المتابعات بأي شكل وبأي ثمن وللأسف وجدوا من يشجعهم ومن يتابعهم، ومن يمنحهم الإهتمام، فأصبحوا رموزا مزيفة في عيون البسطاء، والغريب أنهم يقدمون محتوى بلا محتوى، ينشرون التفاهة بأخبار خناقات وضرب ومخدرات وإفيهات، وقلة تربية ومستوي وضيع من الأخلاق والمرض النفسي..

ولكن المهم الشهرة بأي وسيله حتي لو بخلع الملابس، ويشجعون علي السطحية، ويقيسون النجاح بعدد المشاهدات والمتابعين لا بقيمة ما يقدمونه من محتوى، صاروا يتباهون بمسميات وهمية يطلقونها على أنفسهم، كأنها إنجازات وهمية في عالم افتراضي..

وأصبحنا نرى الكثير من المشاهير أو المؤثرين من البلوجرز أو الإنفلونسر على مواقع التواصل الاجتماعي يصعدون سلم الشهرة بسرعة الصاروخ، ومن هنا صار الإنفلونسر صديق إلكتروني، وبدأ الكثير من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل في إستخدام هذا النشاط للحصول على مصدر ربح، هذا بجانب إستغلالهم للشهرة.

وقد نرى أيضًا ذلك التشويه النفسي في صورة استغلال الأطفال في صناعة محتوى أكثر إثارة لجمع الإعجابات والمشاركات والتعليقات وبالتالي الأموال، ونرى أحد تلك الأمثلة في فيديوهات قصيرة اشتهرت مؤخرًا لطفلة وأخيها يُجريان حوارات تنتهي دومًا بإحراج الطفلة الصغيرة لأخيها الأكبر سنًّا، فيما يطلقون عليه قصف جبهة..

وسواء إختلفنا أو اتفقنا في كونها تجارة أم مجرد هواية، فمصلحة الضرائب قد حسمت الأمر بأنها تجارة، وقامت بتقنين هذا النشاط باعتباره مصدر تكسب لتحصل علي 1‎%‎ من دخلهم، والأمر هنا لا يتعلق بالحياة الشخصية لهؤلاء وقدراتهم المادية من عدمها، ولكن المشكلة في تصدير تلك الصورة من البذخ ورغد العيش، والتي تشعل رغبة الشباب في معايشة تجربة مشابهة، أو تحقيق مكاسب مادية مثل التي يتمتع بها هؤلاء، وهنا ينجرف الشباب نحو براثن الشيطان.

وكانت وزارة الداخلية تترصد تلك الظاهرة التي بدأت بحنين حسام ومودة الأدهم، حيث روجوا لفيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض علي الفسق والفجور والاتجار بالبشر. ومن بعدهم ظلت الوزارة ترصد عدد من مخالفات البلوجر واليوتيوبر ومشاهير السوشيال ميديا..

ومن أبرزهم هدير عبد الرازق المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، ومثلها كروان مشاكل - إنجي حماد - أم يوسف الواجهة - أحمد حسن وزينب - منة عبد العزيز - روكي أحمد - هبة وحش الكون - داليا فؤاد – أم خالد - سمية نستون - موكا حجازي - زين الزين وصديقه - ليل مصر - شيري هانم وابنتها زمردة - ريناد عماد – هدير الهادي – منار سامي.



ويتجه الكثير من المتابعين في الإنخراط وراء رواد السوشيال ميديا الذي ينشرون حياتهم للعامة ويبرزون ممتلكاتهم وارباحهم من السوشيال ميديا علي الجميع، مثل التيكتوكر محمد شاكر، الذي ظهر في بودكاست وقال أنه يحقق أكثر من مليون جنيه أرباح خلال اللايف الواحد الذي لا يتخطي 3 ساعات، ويعرف رواد التيك توك أسعار بعض الهدايا الشائعة..

وهي حفلة الأوراق النقدية بـ 6.65 دولار، وكرة الديسكو بـ 13.30 دولار، وحورية البحر بـ 39.74 دولار، والطائرة بـ 79.78 دولار، والصاروخ بـ 93.10 دولار، أما رحلة الكوكب بـ 199.50 دولار، وتزداد مع رحلة الألماس بـ 239.40 دولار، ثم الأسد بـ 450 دولارًا أمريكيًا، وأخيرا تيك توك يونيفرس وهي الجائزة الأغلى بـ 562.48 دولار..

ويقوم تيك توك بتوزيع الأرباح بنسبة 50% بينه وبين صانع المحتوي، وتقدر أرباح التيك توكر علي حسب عدد الهدايا التي يحصل عليها من الداعم.. وكلما تدني المحتوي زاد المتابعين وإنهالت الهدايا، وفي سبيل ذلك رحنا نتابع تلك المهزلة والفجر والعهر لفتيات من الطبقات الفقيرة، وإنتهي بهم الأمر للسجون كردع..

ولكن حان الوقت لتغليظ العقوبات حتي لا تصبح تلك المهزلة هي الحل السريع للمحبطين الكثر، مع ملاحظة إستثناء الكثيرين الذين يقدمون محتوي علمي وترفيهي وسياسي في غاية الرقي.

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