السبت 02 أغسطس 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأردنية: ندين حملات التحريض المتواصلة ضدنا بشأن غزة

الأردن، فيتو
الأردن، فيتو

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مساء اليوم السبت، حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره المتواصل في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي شملت سلسلة من الاعتداءات على مقرّات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج.

حملات التحريض المتواصلة على الأردن 

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان لن تطال منها حملات التشويه المُمنهَجة ومن يقف وراءها.

مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني

وبيّن السفير القضاة أن الوزارة خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات وسفراءها المعتمدين لدى المملكة، مُطالِبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة لبعثات المملكة والعاملين فيها، تنفيذًا لالتزامات هذه الدول بموجب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأكد السفير القضاة أنّ الوزارة تتابع هذه الاعتداءات مع الجهات المعنيّة لضمان محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها.

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الأردن الشعب الفلسطيني العدوان على غزة غزة اتفاقية فيينا

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