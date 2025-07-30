الأردن والإمارات ينزلان 73 طنا من المساعدات الإغاثية جويا لسكان غزة

أفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن القوات المسلحة الأردنية نفذت اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من عمليات الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة، بالتعاون مع القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، استمرارا للجهود الإنسانية المشتركة التي تبذلها المملكة دعما للفلسطينيين في ظل الظروف التي يمر بها القطاع.

عمليات الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة

ووفقا للوكالة الأردنية، جرت عمليات الإنزال باستخدام طائرتين من نوع (C-130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني ونظيره الإماراتي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث تم إنزال 16 طنا من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها خلال الأيام الماضية إلى نحو 73 طنا من المواد الأساسية، وفق آلية تضمن وصول المساعدات بكفاءة عالية.

وبذلك، يصل عدد عمليات الإنزال التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية إلى 130 عملية إنزال، إضافة إلى 270 عملية إنزال تم تنفيذها بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار جهود تكاملية لدعم القطاع جوا.

دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة

في غضون ذلك، تواصل مصر جهودها في فك الحصار عن قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وكان الهلال الأحمر المصري، قد أطلق آلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، الإثنين 28 يوليو 2025، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» التى تضم شاحنات مساعدات في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم.

تضم قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية، تحمل نحو 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.

يذكر أن الهلال الأحمر المصري يتواجد على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه وجهوده لدخول المساعدات بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

وبلغ حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الأزمة، أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من ٥٠٠ ألف طن مساعدات تنوعت بين الغذاء، الماء، المستلزمات الطبية والأدوية، المواد الإغاثية والإيوائية ومستلزمات النظافة الشخصية، والألبان وحفاضات الأطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.

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