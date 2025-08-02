السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

ريبيرو يدرس الاستعانة بهذا اللاعب لتعويض غياب إمام عاشور أمام مودرن سبورت

ريبيرو
ريبيرو

يبحث الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن بديل إمام عاشور خلال مواجهة فريق مودرن سبورت في الجولة الأولى من بطولة الدوري، بعد تأكيد غياب اللاعب.

ويغيب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة مودرن سبورت، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة الفريق في كأس العالم للأندية. 

ويدرس خوسيه ريبيرو الدفع بـ محمد مجدي أفشة كبديل لإمام عاشور أمام مودرن سبورت، ليكمل ثلاثي وسط الأهلي رفقة محمد علي بن رمضان وأليو ديانج. 

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الثامنة مساء السبت القادم وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر النادي الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة.

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خوسيه ريبيرو الأهلي النادي الأهلي إمام عاشور مودرن سبورت

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