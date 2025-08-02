السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

نادٍ قطري ينهي اتفاقه مع الأهلي لضم رضا سليم

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي

اقتربت رحلة المغربي رضا سليم مع النادي الأهلي من نهايتها، بعد مستوى لم يلب طموحات جماهير القلعة الحمراء، رغم التعاقد معه في صفقة تجاوزت قيمتها 2 مليون دولار، قادما من الجيش الملكي المغربي.

وبحسب صحيفة “العرب القطرية”، فقد دخل نادي قطر القطري في مفاوضات جادة مع اللاعب، سعيا لضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي، حيث أبدى مسؤولو النادي رغبة قوية في التعاقد معه، لتدعيم صفوف فريقهم.

ويسعى الأهلي لتسويق اللاعب هذا الصيف، خاصة في ظل خروجه من الحسابات الفنية، حيث أشار المصدر إلى وجود اتفاق مبدئي بين جميع الأطراف، مع توقعات بحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

وتعرض سليم لإصابة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات من النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا، وهي الإصابة التي أنهت موسمه، وأجبرت الأهلي على رفع اسمه من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لإعطاء الفرصة لقيد لاعب أجنبي جديد.

ماذا قدم رضا سليم مع الأهلي؟ 

ومنذ انضمام رضا سليم مع الأهلي في يوليو 2023، شارك اللاعب المغربي في 44 مباراة بجميع المسابقات، بواقع 2007 دقائق، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف فقط، وصنع 3 آخرين، مما يعكس المستوى غير المرضي الذي قدمه مع النادي الأهلي. 

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