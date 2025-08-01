الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

ريبيرو يجتمع مع طبيب الأهلي، تعرف على السبب

ريبيرو
ريبيرو

 يعقد ريبيرو المدير الفني للأهلي جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الأهلي اليوم على هامش مران الفريق، للوقوف على تطورات برنامج تأهيل إمام عاشور لاعب الفريق الذى أجرى مؤخرًا جراحة علاج كسر بعظمة الترقوة، وأيضا تحديد موعد بداية فترة تأهيل مروان عطية لاعب الفريق الذى خضع مؤخرًا لجراحة الفتاق.

 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمنافسات الدوري في الموسم الجديد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس. 

 

من جهة أخرى أعلن أمس النادي الأهلي في بيان رسمي إنهاء كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة بالتراضي.

 

وقال الأهلي في بيانه، إن كولر حصل على راتب ثلاثة أشهر، بسبب فسخ التعاقد معه، بالإضافة إلى باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الرياضي الذي انتهى في 30 يونيو 2025، وفقا للعقد الذي كان مبرما بين الطرفين.

 

 وأكد النادي على تقديره لكل ما قدمه كولر أثناء توليه المسئولية، وتمنى له التوفيق.

وكيل كولر يعلن حل أزمة عقد المدرب وديا مع الأهلي 

وأعلن دينو لامبورتي، وكيل أعمال مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حل جميع الأمور المتعلقة بأزمة عقد المدرب مع القلعة الحمراء. 

وقال وكيل كولر في بيان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "بالاحترام والتقدير المتبادل بين الأهلي ومارسيل كولر، نُعلن أننا قد توصلنا إلى تسوية ودية لجميع الأمور المتعلقة بعقد كولر".

وبعد إنهاء العقد، حصل السيد كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر كفترة إشعار، إلى جانب جميع مستحقاته ومكافآته المتبقية عن الموسم الذي انتهى في 30 يونيو 2025.

وأضاف: نُقدّر بشدة علاقتنا القوية مع النادي الأهلي، ومجلس إدارته، وجماهيره الوفية، ونتمنى للجميع في النادي الأهلي المزيد من النجاح في المستقبل.

كشف حساب مارسيل كولر مع الأهلي بعد رحيله 

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 159 مباراة، فاز في 108 لقاءات وتعادل فى 33 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 306 أهداف وتلقت شباكهم 121، وخرج بشباك نظيفة فى 87 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت أمام ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلي "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي مرة.

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الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو إمام عاشور

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