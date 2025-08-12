الثلاثاء 12 أغسطس 2025
دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، الصّلاة عمود الإسلام، وإقامتها فرض عين على كلّ مسّلم ومسّلمة بلغ سنّ التّكليف الشرعيّة المعتبرة، وذلك بإنزال المنيّ للذكر العاقل أو ما يقوم مقامه، ومجيء الحيض للأنثى العاقلة أو ما يقوم مقامه، وقد دلّ على فرضيتها القرآن الكريم والسّنة النبويّة وإجماع المسلمين؛ حيث قال الله – تعالى-: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، وكتابًا أي: مكتوبًا، مفروضًا.

فضل الصلاة،  وأوصى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- معاذ -رضي الله عنه- بتبليغ أهل اليمن بفرضيتها؛ فقال: «فأَعْلِمْهم أن اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسُ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ»، وقال الفقهاء بأنّ من جحد فرضيّة الصّلوات أو واحدة منها وأنكر وجوبها فقد كفر كُفرًا مُخرجًا من الملّة، وتُقام عليه أحكام المرتدّين ما لم يرجع عن جحوده ويعلنُ توبته، إلّا إذا كان قد دخل حديثًا بالإسلام، ولم يطّلع على أركان الإسلام وفرائضه.

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

 

موعد أذان المغرب بالقاهرة: 7:39 م

 

موعد أذان المغرب بالإسكندرية: 7:46 م

 

موعد أذان المغرب بأسوان: 7:24 م

 

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

القاهرة: 

• الفجر: 4:46 ص 

• الظهر: 1:00 م 

• العصر: 4:37 م 

• المغرب: 7:39 م

 • العشاء: 9:03 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 4:47 ص 

• الظهر: 1:05 م 

• العصر: 4:43 م 

• المغرب: 7:46 م 

• العشاء: 9:11 م

أسوان: 

• الفجر: 4:54 ص 

• الظهر: 12:53 م 

• العصر: 4:20 م 

• المغرب: 7:24 م 

• العشاء: 8:42م

الإسماعيلية: 

• الفجر: 4:40 ص

 • الظهر: 12:56 م 

• العصر: 4:33 م 

• المغرب: 7:36 م

 • العشاء: 9:00 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة هي الوسيلة الرئيسية لتقوية العلاقة بين العبد وربه، عندما نصلي خمس مرات في اليوم، فإننا نُجدد العهد مع الله ونُظهر له مدى حاجتنا إليه، فـ الصلاة تُعلّمنا التواضع والخضوع لله، فهي تذكرنا بعظمته وقدرته. كل سجدة فيها تذكير بأننا عبيد لله، وأنه هو المستحق للعبادة وحده. كلما أكثرنا من الصلاة بخشوع، كلما زادت قربنا من الله وزادت بركاته في حياتنا.

والصلاة تُعلّم المسلم الانضباط والالتزام بالمواعيد، عندما نُصلّي في أوقاتها المحددة، نتعلم كيف ننظم وقتنا بين العبادة والعمل والحياة الاجتماعية، الصلاة تُذكّرنا بأن الوقت نعمة من الله يجب استغلالها بشكل صحيح. كما أن الالتزام بمواعيد الصلاة يُعطي المسلم شعورًا بالمسؤولية ويُعينه على تحقيق التوازن في حياته بين الدنيا والآخرة.

