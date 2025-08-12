مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، من فضل الصلاة في وقتها أنها نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا، ومحو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله – تعالى- ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب، والصلاة هي أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.

يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده، وتُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول - صلّى الله عليه وسلّم، عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى، والصلاة سبب في استقامة العبد على أوامر الله تعالى، حيث تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ قال اللَّه – تعالى-: «وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ، وهي أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، ويُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها، ويُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، وتبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة:

القاهرة:

• الفجر: 4:46 ص

• الظهر: 1:00 م

• العصر: 4:37 م

• المغرب: 7:39 م

• العشاء: 9:03 م

الإسكندرية:

• الفجر: 4:47 ص

• الظهر: 1:05 م

• العصر: 4:43 م

• المغرب: 7:46 م

• العشاء: 9:11 م

أسوان:

• الفجر: 4:54 ص

• الظهر: 12:53 م

• العصر: 4:20 م

• المغرب: 7:24 م

• العشاء: 8:42م

الإسماعيلية:

• الفجر: 4:40 ص

• الظهر: 12:56 م

• العصر: 4:33 م

• المغرب: 7:36 م

• العشاء: 9:00 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة عماد الدين وأول ما يُحاسَب عليه العبد يوم القيامة، وهي الصلة بين العبد وربه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله”، فالصلاة تُطهّر النفس من الذنوب وتُعين المؤمن على مواجهة صعوبات الحياة، فـ الصلاة نورٌ للمسلم في دنياه وآخرته. كما أنها تُذكرنا بالله في كل أوقاتنا، مما يجعل حياتنا أكثر استقرارًا وطمأنينة.

وإقامة الصلاة في وقتها من أهم الأمور التي حث عليها الإسلام. قال الله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" (النساء: 103). هذا يعني أن للصلاة أوقاتًا محددة يجب الالتزام بها. تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي يُعتبر تقصيرًا في حق الله. الصلاة في وقتها تُظهر مدى انضباط المسلم وتعلُّقه بأوامر ربه، كما أنها تُعطي بركة في الوقت وتُعين على تنظيم الحياة اليومية.

