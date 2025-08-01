هيومن رايتس ووتش: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة مصيدة للموت

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نُشر اليوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية أقامت نظامًا "عسكريًا معيبًا" لتوزيع المساعدات في غزة، مما حوّل العملية إلى "حمام دم" و"مصيدة للموت".

وجاء في التقرير إن "عمليات قتل القوات الإسرائيلية للفلسطينيين الباحثين عن طعام هي جرائم حرب". وأضافت "الوضع الإنساني الكارثي في غزة هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل التجويع سلاح حرب - وهو جريمة حرب - فضلًا عن عرقلتها المتعمدة والمستمرة لدخول المساعدات الإنسانية وتأمين الخدمات الأساسية".

وبعد 22 شهرًا من حرب مدمرة اندلعت إثر هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بات قطاع غزة مهددًا "بالمجاعة على نطاق واسع" وفقًا للأمم المتحدة، ويعتمد كليًا على المساعدات الإنسانية التي تُنقل في شاحنات أو يتم إلقاؤها من الجو.

وبعد أن فرضت حصارًا شاملًا على القطاع مطلع مارس الماضي، متسببة بنقص حادّ في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية، سمحت إسرائيل في نهاية مايو الماضي، بدخول بعض المساعدات لتقوم بتوزيعها مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة، ترفض وكالات الأمم المتحدة التعامل معها.

وتابعت هيومن رايتس ووتش "وقعت حوادث أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بشكل شبه يومي في مراكز توزيع المساعدات الأربعة التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "ما لا يقل عن 859 فلسطينيًا قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، بالقرب من هذه المراكز التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، بين 27 مايو و31 يوليو الماضيين، معظمهم قتلهم الجيش الإسرائيلي وفقًا للأمم المتحدة".

وفي حصيلة محدثة، أعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن 1373 فلسطينيًا قُتلوا، معظمهم بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة منذ ذلك التاريخ.

وتقول بلقيس ويلي، نائبة مدير قسم الأزمات والصراعات في هيومن رايتس ووتش في التقرير: "لا تقوم القوات الإسرائيلية بتجويع المدنيين الفلسطينيين في غزة عمدًا فحسب، بل إنها تطلق النار يوميًا على أولئك الذين يحاولون بشكل يائس تأمين الطعام لعائلاتهم".

وتضيف ويلي أن "القوات الإسرائيلية بدعم من الولايات المتحدة والمتعاقدين من القطاع الخاص، أنشأت نظامًا عسكريًا معيبًا لتوزيع المساعدات الإنسانية، حوَّل عمليات توزيع المساعدات إلى حمام دم".

وقالت هيومن رايتس ووتش "بدلًا من تأمين الغذاء للسكان في مئات المواقع التي يمكن الوصول إليها في مختلف أنحاء غزة، فإن آلية التوزيع الجديدة التي أنشأتها مؤسسة غزة الإنسانية تفرض على الفلسطينيين عبور مناطق خطيرة ومدمرة".

ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن "القوات الإسرائيلية تشرف على تنقل الفلسطينيين إلى المواقع من خلال استخدام الذخيرة الحية".

وتابع التقرير "داخل هذه المراكز يتم توزيع المساعدات بشكل عشوائي وغير منظم، مما يترك في أكثر الأحيان الأكثر ضعفًا وهشاشة دون طعام". وأكد التقرير على ضرورة "التخلي عن مصائد الموت هذه التي تدعمها الولايات المتحدة".

وفي الخلاصة، تدعو هيومن رايتس ووتش "الدول الأخرى إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للتوقف فورًا عن استخدام القوة القاتلة ضد المدنيين الفلسطينيين، للسيطرة على الحشود ورفع القيود غير القانونية والصارمة المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية، وتعليق العمل بنظام التوزيع المعيب هذا".

وحتى ظهر اليوم الجمعة، لم يصدر أي ردّ من جيش أو حكومة إسرائيل على هذه الاتهامات.

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