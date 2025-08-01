الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

الدفاع الألمانية: الجيش سيشارك في دعم سكان غزة عبر إسقاط الإمدادات

الجيش الألماني
الجيش الألماني

 أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن أن برلين سوف تشارك عبر الجيش في دعم سكان قطاع غزة من خلال إسقاط إمدادات إنسانية جوا.

كما أعلنت ألمانيا تقديم 5 ملايين يورو لبرنامج الغذاء العالمي في غزة.

إنذار كاذب يتسبب في إطلاق إسرائيل لصاروخ اعتراض قرب غزة 

 وفي سياق مختلف اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مصدر تهديد وهمي، إثر إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية قريبة من غزة، ما دفعه لإطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه مصدر تهديد مشتبه به.

وأكد جيش الاحتلال في وقت لاحق أن الإطلاق نجم عن إنذار كاذب، ولم يجر رصد أي تهديد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن صافرات الإنذار دوت في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

وجاء هذا الحدث فيما يزور المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أحد مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام. 

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