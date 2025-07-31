الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

اتصالات أمريكية روسية للتوصل لتفاهمات بشأن أوكرانيا

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس،  إن الولايات المتحدة الأمريكية  تجري اتصالات مع مسئولين روس هذا الأسبوع في محاولة للتوصل إلى تفاهم متبادل بشأن مسار السلام في أوكرانيا.

روبيو: نجري اتصالات مع روسيا للتوصل إلى تفاهم متبادل بشأن مسار السلام في أوكرانيا


وأضاف روبيو  أن الولايات المتحدة تعتبر الاصطدام العسكري مع روسيا أمرا غير مقبول، بما في ذلك بسبب الإمكانات النووية لكلا البلدين.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلن الكرملين، أن عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا تسير في مكانها.

عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا تسير في مكانها 

وأوضح الكرملين أنه لا توجد اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن موضوع تمديد معاهدة ستارت، نظرا لأن عملية التطبيع متوقفة بسبب حالة العلاقات الثنائية منذ فترة رئاسة جو بايدن.

موسكو تظل ملتزمة بعملية السلام من أجل تسوية الصراع حول أوكرانيا

وأضاف: موسكو تظل ملتزمة بعملية السلام من أجل تسوية الصراع حول أوكرانيا وضمان مصالح روسيا.

وأشار الى تورط ألمانيا  في نشر رهاب روسيا الهستيري في أوروبا، كما أنها تحاول أن تلعب دورًا رائدًا فيه.

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أوكرانيا الولايات المتحده الامريكيه روسيا روبيو

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