ترامب: لا أسعى إلى عقد قمة مع الرئيس الصيني وزيارتي لبكين مشروطة بدعوة من شي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه لا يسعى إلى عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لكنه أضاف أنه قد يزور الصين بناء على دعوة من شي.

وقال عبر تروث سوشيال "قد أذهب إلى الصين، لكن لن يكون ذلك إلا بناءً على دعوة من الرئيس شي... وإلا فلن أهتم"، بحسب وكالة "رويترز".



جاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الإثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة جمّدت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين.

وتهدف هذه الخطوة وفقًا لِما ذكرته الصحيفة إلى تجنب تعقيد المحادثات التجارية مع بكين ومساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينج هذا العام، بحسب رويترز.



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