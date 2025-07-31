قوافل تطلق مشروع “Tri-Hub” بالقاهرة الجديدة في حفل فني واستثماري كبير

أطلقت شركة قوافل للتطوير العقاري مشروعها الجديد “Tri-Hub” رسميًا من قلب القاهرة الجديدة على مساحة 6 آلاف متر مربع خلال حفل موسّع، أقيم مساء أمس، بفندق شهير بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من الشخصيات العامة، والمستثمرين، وخبراء السوق العقاري، وممثلي الإعلام والصحافة الاقتصادية، وذلك في أمسية احتفالية جمعت بين الفن والاستثمار والرؤية العمرانية الطموحة.

ويُعد مشروع Tri-Hub أحدث مشروعات “قوافل”، وهو مجمع حضري متعدد الاستخدامات يجمع بين الأنشطة التجارية والإدارية والطبية، على مساحة استراتيجية تقع على مقربة من محور التسعين الجنوبي، وبجوار عدد من كبرى الجامعات ومناطق الكثافة السكانية العالية، ما يمنحه موقعًا حيويًا يلبي احتياجات المجتمع المحيط، ويعزز فرص الاستثمار المستدام.

في كلمته أمام الحضور، أكد المهندس محمد الجوهري – رئيس مجلس إدارة شركة قوافل للتطوير العقاري – أن مشروع Tri-Hub يمثل نقلة نوعية في مفاهيم التطوير الحضري بمبيعات مستهدفة 2.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يتجاوز كونه مبنًى متعدد الاستخدامات، ليكون منظومة عمرانية ذكية، صُممت لتكون نقطة التقاء بين الطموح المهني وروح العصر، في بيئة تدعم النمو وتعيد تعريف القيمة الحقيقية للاستثمار العقاري.

إدارة المشروعات التجارية

و أضاف الجوهري أن العلاقة الراسخة بين “قوافل” وعملائها هي حجر الزاوية في مسيرة نجاحها الممتدة، حيث لم تكن الشركة يومًا تبيع وحدات، بل كانت تبني ثقة. وآمنت منذ نشأتها بأن الوفاء بالوعد هو أساس الاستثمار الحقيقي، وأن خدمة العميل ليست مرحلة من المشروع، بل هي جوهره الممتد.

وقد شهد الحفل حضورًا مميزًا لممثلي الجهات الاستشارية الشريكة في تنفيذ المشروع، والتي تُعد من أبرز الكيانات المتخصصة في السوق، من بينهم: المهندس محمد حافظ – المدير التنفيذي لشركة Hafez Consultant، المكتب المصمم للمشروع، وباسم الشربيني – الرئيس التنفيذي لشركة Etqan Business Development، المعنية بدراسات السوق، وياسر زنون – مؤسس شركة Voice of FM، المتخصصة في إدارة وتشغيل المرافق، إلى جانب – شركة Namaa EXP، المتخصصة في إدارة المشروعات التجارية.

ويجسّد هذا التعاون نهج “قوافل” في الاعتماد على منظومة تنفيذ وتشغيل متكاملة، تقوم على خبرات راسخة وشراكات مدروسة، بما يضمن تقديم تجربة استثمارية فعّالة ترتكز إلى بنية تحتية ذكية وتخطيط معماري عالي المستوى.

من جهة أخرى، أضفى النجم رامي صبري لمسة فنية خاصة على الحفل، حيث قدّم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، في ختامٍ عكس أجواء من الحماسة والتفاؤل بمستقبل المشروع، وروح التجدد التي تنشدها قوافل في كل خطوة.فيما قدم الحفل الإعلامية فرح علي والإعلامي مصطفى المنشاوي.

الجدير بالذكر أن شركة قوافل للتطوير العقاري، التي انطلقت من مدينة السويس عام 2008، استطاعت على مدار 17 عامًا أن تحقق سجلًا حافلًا بأكثر من 98 مشروعًا متنوعًا، ونجاحات متواصلة في القاهرة الجديدة والعبور والسويس، مدفوعة برؤية تعتمد على الجودة والابتكار واستشراف متطلبات السوق.

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