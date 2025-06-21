فوائد الكركم، يحمي القلب ويقي من السرطان

فوائد الكركم، أو كما يُعرف علميًا باسم "الكركومين" (Curcuma longa)، عديدة وهامة، فهو نبات عشبي معمر ينتمي إلى الفصيلة الزنجبيلية، وتعود أصوله إلى جنوب آسيا، وتحديدًا الهند، حيث يُستخدم منذ آلاف السنين في الطب الهندي التقليدي (الأيورفيدا) والطب الصيني لعلاج العديد من الأمراض.





ويُعرف الكركم بلونه الأصفر المميز وطعمه الدافئ المرّ، ويُستخدم كتوابل في الطهي، كما يدخل في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.



لكن ما الذي يجعل الكركم بهذه الأهمية؟

يعود السبب إلى احتوائه على مادة فعالة تُعرف بـ"الكركومين"، وهي مضاد أكسدة قوي ومضاد للالتهابات، وله العديد من الفوائد التي أثبتتها الدراسات العلمية الحديثة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الكركم هو أحد الهدايا الطبيعية التي توفر فوائد لا حصر لها للصحة والجمال، فبفضل مكوناته الفعالة وعلى رأسها الكركومين، أصبح الكركم اليوم من العناصر الأساسية في العديد من الأنظمة العلاجية والغذائية والتجميلية.



أضافت الدكتورة مروة كمال، أنه مع ذلك، يجب استخدام الكركم بحذر ومعرفة، ومراعاة الكميات الموصى بها، وإدخاله بذكاء ضمن نمط الحياة اليومي، فيمكن للكركم أن يُحدث فارقًا حقيقيًا في الصحة العامة والمظهر الخارجي، ليظل بحق "الذهب الأصفر" للطب البديل.

في هذا التقرير، تستعرض أخصائية التغذية العلاجية أبرز فوائد الكركم الصحية والجمالية.

أولًا: الفوائد الصحية للكركم



الكركم لصحة الجسم

1. مضاد قوي للالتهابات

يُعد الكركم من أقوى مضادات الالتهابات الطبيعية. فقد أظهرت الدراسات أن مادة الكركومين تُثبط العديد من الجزيئات التي تلعب دورًا في الالتهابات المزمنة، مثل السيتوكينات والإنزيمات الالتهابية. لذلك، فإن الكركم يُستخدم لتخفيف أعراض الأمراض المزمنة المرتبطة بالالتهاب، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهابات الأمعاء.

2. محاربة الجذور الحرة

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتسهم في الشيخوخة وأمراض السرطان. الكركومين قادر على تحييد الجذور الحرة وتعزيز نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة في الجسم.

3. تحسين صحة الدماغ

تشير أبحاث حديثة إلى أن الكركومين قد يساهم في رفع مستويات هرمون BDNF (عامل التغذية العصبي المشتق من الدماغ)، وهو بروتين يعزز نمو الخلايا العصبية ويقلل من خطر الإصابة باضطرابات الدماغ مثل الاكتئاب ومرض الزهايمر.

4. خفض خطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد الكركم في تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب. كما أن خواصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة تجعله مفيدًا لصحة القلب بشكل عام.

5. الوقاية من السرطان

أظهرت تجارب مخبرية أن الكركومين يمكن أن يبطئ من نمو الخلايا السرطانية ويمنع انتشارها، وخاصة في سرطانات القولون والثدي والبروستاتا. كما قد يساعد في تقليل آثار العلاج الكيميائي.

6. مفيد لمرضى السكري

يساعد الكركم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين مقاومة الأنسولين، كما يساهم في تقليل خطر المضاعفات المرتبطة بالسكري، مثل الالتهابات وتلف الأوعية الدموية.

7. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُستخدم الكركم في الطب الشعبي لعلاج مشاكل المعدة، مثل عسر الهضم والغازات والقولون العصبي. كما يُساعد على تقليل التهابات المعدة والأمعاء وتحفيز إنتاج العصارة الصفراوية.

ثانيًا: الفوائد الجمالية للكركم



الكركم للبشرة

1. توحيد لون البشرة وتفتيحها

الكركم معروف بقدرته على تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

يُستخدم في العديد من الأقنعة الطبيعية للوجه لعلاج التصبغات الناتجة عن الشمس أو التقدم في السن.

وإليكي ماسك سريع من الكركم، لتفتيح البشرة وعلاج الالتهابات والحبوب، كما أنه مغذي للبشرة.

ماسك الكركم والزبادي والعسل

المكونات:

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون (عضوي إن أمكن).

ملعقة كبيرة من الزبادي (يفضل كامل الدسم).

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير:

اخلطي الكركم مع الزبادي والعسل جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

اغسلي وجهك جيدًا وجففيه بلطف.

ضعي الماسك على الوجه (تجنبي منطقة العين).

اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم امسحيه بقطنة مبللة بماء الورد.

2. مكافحة حب الشباب

نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، يُساعد الكركم في علاج حب الشباب ومنع ظهوره. كما يُقلل من الاحمرار والتهيج الناتج عن الحبوب.

3. مقاومة الشيخوخة

الكركم غني بمضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتحافظ على شباب البشرة. كما يُستخدم في وصفات تجميلية لتقشير البشرة وشدّها.

4. علاج مشاكل فروة الرأس

يُساهم الكركم في علاج القشرة والتهابات فروة الرأس، كما يساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه عند استخدامه كجزء من زيت للشعر أو ماسك طبيعي.

ثالثًا: طرق استخدام الكركم



في الطهي: يُضاف إلى الأرز، والشوربات، والصلصات، واللحوم.

كمكمل غذائي: يتوفر الكركم على شكل كبسولات تُباع في الصيدليات.

مشروب الحليب بالكركم: مشروب تقليدي يُستخدم لرفع المناعة وتسكين الآلام.

أقنعة البشرة: يُخلط مع العسل أو الزبادي ويوضع على الوجه لمدة 10-15 دقيقة.

زيوت الكركم: تُستخدم موضعيًا على البشرة أو الشعر.

أضرار الإفراط في استخدام الكركم



ولكن أكدت الدكتورة مروة، أنه رغم أن الكركم يُعد آمنًا ومفيدًا جدًا عند استخدامه بكميات معتدلة في الطعام أو في الاستخدامات الموضعية، إلا أن الإفراط في تناوله أو استخدامه بطرق غير مناسبة قد يؤدي إلى بعض الأضرار أو الآثار الجانبية، خاصة في الحالات الصحية الحساسة.

الكركم للصحة

وتستعرض الدكتورة مروة، أبرز الأضرار أو التحذيرات المتعلقة باستخدام الكركم:

أولًا: أضرار الكركم عند الإفراط في تناوله عن طريق الفم



1. مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يُسبب الكركم آلامًا في المعدة أو حموضة أو انتفاخًا وغازات عند تناوله بكميات كبيرة أو على معدة فارغة.

بعض الأشخاص يُعانون من إسهال أو غثيان عند تناول مكملات الكركم.

2. زيادة خطر تكوّن حصوات المرارة

الكركم يُحفّز إفراز العصارة الصفراوية، مما قد يكون ضارًا للأشخاص الذين يُعانون من حصى المرارة أو انسداد القنوات الصفراوية.

3. مميع للدم

الكركومين الموجود في الكركم له تأثير مضاد لتجلط الدم، لذا فإن الإفراط فيه قد يزيد من خطر النزيف، خاصةً عند من يتناولون أدوية مميعة للدم مثل "الوارفارين" أو "الأسبرين".

4. انخفاض ضغط الدم أو السكر

الكركم قد يُخفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، لذا يُفضل الحذر لدى مرضى الضغط أو السكري، خاصة عند تناوله كمكمل غذائي.

5. تأثير على امتصاص الحديد

بعض الدراسات تُشير إلى أن الكركم قد يعيق امتصاص الحديد من الطعام، لذا يُنصح الأشخاص المصابون بفقر الدم أو نقص الحديد بعدم الإفراط في تناوله.

ثانيًا: أضرار الكركم عند الاستخدام الموضعي



1. تحسس الجلد

بعض الأشخاص قد يُعانون من تحسس جلدي أو احمرار عند وضع أقنعة الكركم، خاصة إذا تُرك لفترة طويلة أو إذا كانت البشرة حساسة.

2. تصبغ مؤقت للجلد

الكركم قد يُسبب اصفرار البشرة المؤقت عند استخدامه موضعيًا، ويكون ذلك واضحًا خصوصًا على البشرة الفاتحة.

ثالثًا: محاذير هامة لمستخدمي الكركم



وتلفت الدكتورة مروة كمال، إلى بعض المحاذير التي يجب أن يراعيها من يستخدمون الكركم بانتظام، والتي تستعرضها في السطور التالية.

1. الحامل والمرضع

الكركم آمن في الطعام، لكن يُفضَّل عدم تناول مكملاته خلال الحمل بكميات كبيرة لأنه قد يُحفّز الرحم.

2. قبل العمليات الجراحية

يُنصح بالتوقف عن تناول الكركم أو مكملاته قبل أسبوعين على الأقل من أي عملية جراحية، لتجنّب خطر النزيف الزائد.

3. التفاعل مع الأدوية

الكركم قد يتفاعل مع:

أدوية السكري.

أدوية مضادة للتجلط.

أدوية الحموضة.

بعض أدوية السرطان.

وأخيرًا تنصح الدكتورة مروة، باستشارة الطبيب قبل تناول مكملات الكركم إذا كنت تتناول أي أدوية بانتظام.



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