فوائد الريحان، يقلل من التوتر والاكتئاب ويحمي البشرة من الشيخوخة

الريحان هو عشبة من عائلة النعناع، تضيف نكهة إلى الوجبات، وتوفر العناصر الغذائية الموجودة فيها فوائد صحية، مثل تقليل الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ويمكن أن يوفر الريحان الفيتامينات والمعادن ومجموعة من مضادات الأكسدة، كما أن لزيته العطري أيضًا فوائد طبية عديدة.

الفوائد الصحية للريحان

يوفر الريحان فوائد صحية في النظام الغذائي، كدواء عشبي، وكزيت أساسي.

تشمل الاستخدامات التقليدية علاج نزلات البرد والالتهابات داخل الممرات الأنفية.

يوفر الريحان بعض العناصر الغذائية الكبرى، مثل الكالسيوم وفيتامين ك، بالإضافة إلى مجموعة من مضادات الأكسدة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

تقليل الإجهاد التأكسدي

مضادات الأكسدة ضرورية لإزالة الجذور الحرة من الجسم.

والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تتطور نتيجة لعملية التمثيل الغذائي وغيرها من العمليات الطبيعية، ويمكن أن تتشكل أيضًا نتيجة للتدخين وبعض الخيارات الغذائية.

مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد في إزالة هذه الجزيئات من الجسم، وإذا تراكمت بدلًا من ذلك، يمكن أن يحدث الإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى تلف الخلايا، وربما المرض.

ربط العلماء بين السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي والسكري وأمراض صحية أخرى بالإجهاد التأكسدي.

ينتج الجسم بعض مضادات الأكسدة، لكنه يحتاج أيضًا إلى امتصاص بعضها من النظام الغذائي، من بين مضادات الأكسدة العديدة الموجودة في الريحان الأنثوسيانين وبيتا كاروتين.

دعم صحة الكبد

خلصت الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة في مسحوق الريحان كان لها تأثير إيجابي على صحة الكبد.

مكافحة السرطان

تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الريحان في منع أنواع معينة من سرطان الجلد والكبد والفم والرئة.

ويقوم بذلك عن طريق زيادة نشاط مضادات الأكسدة، وتغيير التعبير الجيني، وتحفيز موت الخلايا، وإبطاء انقسام الخلايا.

الحماية من شيخوخة الجلد

يحتوي الريحان على خصائص تساعد في حماية الجلد من بعض آثار الشيخوخة.

ويساعد إضافة الريحان في كريمات الجلد الموضعية في تحسن ترطيب الجلد وتقليل الخشونة والتجاعيد.

في حين أن مستخلصات الريحان بجرعات معينة قد يكون لها هذا التأثير، فإن استهلاك الريحان لن يفيد الجلد بالضرورة.

ومع ذلك، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الريحان والأطعمة النباتية الأخرى قد يكون لها تأثير وقائي إذا تناولها الشخص كجزء من نظام غذائي متنوع.

خفض نسبة السكر في الدم المرتفعة

يوصي بعض ممارسي الطب التقليدي عادةً بالريحان للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.

وجدت الدراسات أن مستخلص أوراق الريحان ساعد في تقليل مستويات السكر المرتفعة في الدم، كما أشارت النتائج إلى أن أوراق الريحان قد تساعد في علاج الآثار طويلة المدى لارتفاع نسبة السكر في الدم.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

أفادت المراجعات البحثية بأن مستخلص الريحان يقلل لفترة وجيزة من ارتفاع ضغط الدم، ربما بسبب محتوى المستخلص من الأوجينول، ويمكن للأوجينول أن يحجب قنوات الكالسيوم في الجسم، مما يخفض ضغط الدم المرتفع.

تعزيز الصحة العقلية

يمكن أن يؤدي الإجهاد العقلي إلى تحفيز إنتاج الجذور الحرة في الجسم.

وفقًا للمراجعات يحتوي النبات على خصائص قد تساعد في:

تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب

زيادة القدرة على التفكير والتعقل

منع فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر

تحسين مشاكل النوم المرتبطة بالتوتر

مخاطر الريحان

يجب على بعض الأشخاص توخي الحذر عند تناول الريحان، حيث يسبب العديد من المضاعفات السلبية لبعض الفئات، وتكون كالآتي:

تخثر الدم

توفر ملعقة كبيرة من الريحان 10.8 ميكروجرام من فيتامين ك، الذي يلعب دورًا في تخثر الدم. هذه الكمية تتراوح بين 9٪ و12٪ من الاحتياجات اليومية للبالغين.

يمكن أن تؤثر المستويات العالية من فيتامين ك على عمل بعض الأدوية، ويجب على أي شخص يستخدم مميعات الدم التحدث إلى الطبيب قبل زيادة تناوله للريحان.

الحساسية

يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية إذا تناولوا أو لامسوا أعشابًا من عائلة النعناع.

يجب على أي شخص يعاني من هذا النوع من الحساسية تجنب الريحان والتحقق من الأطعمة الجاهزة للتأكد من أنه ليس مكونًا.

إذا عانى الفرد من الشرى أو التورم أو صعوبة التنفس بعد تناول الريحان، فيجب أن يتلقى عناية طبية عاجلة.

يمكن أن تتحول ردة الفعل التحسسية الشديدة إلى صدمة تأقية، وهي حالة طارئة تهدد الحياة.

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