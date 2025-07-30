الخميس 31 يوليو 2025
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رياضة

نجم الأهلي يتلقى عرضين من السعودية وفرنسا

الأهلي, فيتو
الأهلي, فيتو

كشفت قناة النادي الأهلي عن تلقي محمد عبد الله، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عرضين رسميين من ناديين أحدهما بالدوري السعودي والآخر بالدوري الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أعلنته القناة، فإن المقابل المادي المقدم من الناديين لم يرق إلى مستوى طموحات الأهلي، ما أدى إلى رفض العرضين في الوقت الحالي.

كما أكدت القناة أن المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو أبدى تمسكه بمنح الفرصة لمحمد عبد الله خلال الموسم الجديد، لرغبته في تقييم قدرات اللاعب عن قرب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق بتروجيت وديا، في ختام استعدادات القلعة الحمراء، للموسم الجديد. 

ومن المقرر أن تُقام المواجهة مساء الأحد المقبل الموافق يوم 3 من شهر أغسطس القادم، في تمام الساعة الثامنة والنصف، على ملعب استاد السلام. 

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