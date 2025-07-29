الثلاثاء 29 يوليو 2025
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رياضة

الأهلي يعلن التعاقد مع جوردون مايفورث لقيادة تدريب فريق الطائرة رجال

جوردون مايفورث
جوردون مايفورث

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع المدرب الأمريكي جوردون مايفورث لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالأهلي، وذلك اعتبارًا من الموسم الجديد. 

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع جوردون مايفورث يأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، لتوفير الاستقرار والأجواء المناسبة لاستمرار مسيرة البطولات.

موعد مباراة الأهلي وإنبي الودية

وعلى جانب آخر، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وديا أمام نظيره إنبي في السادسة مساء  اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة. 

تأتي المباراة في اطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد. 

ومن جانبه رفض خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إذاعة مباراة إنبي الودية عبر قناة النادي من أجل رغبته في تجهيز بعض الأمور الفنية استعدادا للموسم الجديد. 

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مطار القاهرة أمس الأول الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

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