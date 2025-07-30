الخطيب يستقبل السفير التونسي ويهديه درع وقميص الأهلي

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم، محمد بن يوسف، سفير دولة تونس الشقيقة بالقاهرة، والذي حضر لتوجيه الشكر للنادي؛ لاختياره مدينة طبرقة التونسية لإقامته معسكر الإعداد للموسم الجديد هناك، خلال الاسبوعين الماضيين.

تحدث السفير التونسي مع الكابتن محمود الخطيب عن تقديره الكامل والجانب التونسي لما قام به الأهلي من رواج سياحي لمدينة طبرقة من خلال تواجده باسمه وشعبيته الكبيرة؛ فضلًا عن قيام المنصات الإعلامية المملوكة للنادي بتغطية المعسكر، وإبراز ما تملكه المدينة التونسية من إمكانات وملاعب وإقامة، ووسائل معيشة تساعد على النجاح.

وفي المقابل وجه محمود الخطيب الشكر للسفير التونسي على زيارته للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اختيار مدينة طبرقة ما هو إلا انعكاس للعلاقة الوطيدة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ولما يجده الأهلي من ترحيب وتعاون عندما يذهب دومًا إلى بلده الثاني تونس، فضلًا عن علاقته الطيبة مع أشقائه من الأندية التونسية والتي يعتز بها جميعا.

وقام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإهداء قميص ودرع وعلم النادي للسفير التونسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.