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رياضة

الخطيب يستقبل السفير التونسي ويهديه درع وقميص الأهلي

الأهلي, فيتو
الأهلي, فيتو

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم، محمد بن يوسف، سفير دولة تونس الشقيقة بالقاهرة، والذي حضر لتوجيه الشكر للنادي؛ لاختياره مدينة طبرقة التونسية لإقامته معسكر الإعداد للموسم الجديد هناك، خلال الاسبوعين الماضيين.

 تحدث السفير التونسي مع الكابتن محمود الخطيب عن تقديره الكامل والجانب التونسي لما قام به الأهلي من رواج سياحي لمدينة طبرقة من خلال تواجده باسمه وشعبيته الكبيرة؛ فضلًا عن قيام المنصات الإعلامية المملوكة للنادي بتغطية المعسكر، وإبراز ما تملكه المدينة التونسية من إمكانات وملاعب وإقامة، ووسائل معيشة تساعد على النجاح.

 وفي المقابل وجه محمود الخطيب الشكر للسفير التونسي على زيارته للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اختيار مدينة طبرقة ما هو إلا انعكاس للعلاقة الوطيدة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ولما يجده الأهلي من ترحيب وتعاون عندما يذهب دومًا إلى بلده الثاني تونس، فضلًا عن علاقته الطيبة مع أشقائه من الأندية التونسية والتي يعتز بها جميعا. 

وقام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإهداء قميص ودرع وعلم النادي للسفير التونسي.

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محمد بن يوسف محمود الخطيب الخطيب الأهلي النادي الأهلي

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