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خارج الحدود

تلجراف: عطل فني بنظام المراقبة يتسبب في إغلاق المجال الجوي في لندن بالكامل

مطار لندن، فيتو
مطار لندن، فيتو

أفادت صحيفة «التلجراف» البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، بإغلاق المجال الجوي في لندن بالكامل بسبب عطل فني.

إغلاق المجال الجوي في لندن بالكامل

ووفقا لهيئة الملاحة الجوية البريطانية، فأن عطلا مفاجئا ضرب نظام مراقبة الحركة الجوية أثر على رحلات المغادرة في مطاري لندن سيتي وجاتويك.

تحطم طائرة في مطار لندن ساوثيند

من ناحية آخري، أعلنت الشرطة البريطانية، منتصف الشهر الجاري، أن طائرة صغيرة تحطمت في مطار لندن ساوثيند الذي يقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرق العاصمة.

وقالت شرطة إسيكس في بيان إنها "تلقت تنبيها قبل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بشأن الحادث الخطير في المطار الصغير نسبيا، والذي يقع على بعد حوالي 45 ميلا (72 كيلومترا) شرق العاصمة".

واشتعلت النيران في الطائرة فور اصطدامها، مما استدعى تدخل فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف وشرطة إسيكس، التي وصفت التحطم بأنه "حادث خطير".

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