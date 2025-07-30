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خارج الحدود

السعودية تطلق سراح 12 صيادا إیرانیا دخلوا مياهها الإقليمية

صيادون، فيتو
صيادون، فيتو

أطلقت المملكة العربية السعودية سراح 12 صيادا إیرانیا دخلوا المياه الإقليمية السعودية بعد متابعة مستمرة من سفارة إيران في السعودية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية.

إطلاق سراح 12 صيادا إيرانيا

يأتي ذلك بعد جهود مضنية لوزارة الخارجية الإيرانية، التي عملت بجهود مكثفة ومتابعة مستمرة على إطلاق سراح 12 صيادا إيرانيا من محافظة بوشهر كانوا محتجزين في السعودية بعد دخولهم المياه الإقليمية السعودية.

تعزيز العلاقات وتسهيل عودة المواطنين المحتجزين

وجاء إطلاق سراحهم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وقد أكد هذا النبأ رئيسة بعثة وزارة الخارجية في محافظة بوشهر نجمة قائدي زاده، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت تزامنا مع جهود دبلوماسية لتعزيز العلاقات وتسهيل عودة المواطنين المحتجزين.

تجدر الإشارة إلى أن حالات سابقة شبيهة شهدت إطلاق سراح مجموعات أصغر من الصيادين الإيرانيين المحتجزين لدى السعودية، مما يعكس تعاونا دبلوماسيا مستمرا بين البلدين.

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