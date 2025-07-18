الجمعة 18 يوليو 2025
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خارج الحدود

سوريا تعلن التمهيد لشراكة استراتيجية مع السعودية

علم سوريا، فيتو
علم سوريا، فيتو

شكر وزير الطوارئ السوري، رائد الصالح، اليوم الجمعة، المملكة العربية السعودية على دعمها لمتضرري حرائق اللاذقية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأوضح أن المساعدات التي وصلت خلال اليومين الماضيين تُجسد تضامنا عربيا أصيلا، وتُسهم في تخفيف معاناة الأهالي.

وأكد الصالح أن هذا الدعم يمهد لشراكة استراتيجية مع المركز في مجالات الطوارئ والاستجابة السريعة.

وقبل وقت سابق انتشرت فرق الأمم المتحدة على الساحل السوري، حيث يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات لليوم السادس على التوالي.

وصرح المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، في بيان أن الحرائق سريعة الانتشار في محافظة اللاذقية الشمالية الغربية "أجبرت مئات العائلات على الفرار من منازلها، بينما تعرضت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية للتدمير".

وقال: إن فرق الأمم المتحدة "تجري تقييمات عاجلة لتحديد حجم الكارثة وتحديد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا".

وانضمت فرق لمكافحة الحرائق من تركيا والأردن إلى فرق الدفاع المدني السوري، مقدمة الدعم الجوي بالمروحيات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن أطقم الطوارئ تحاول منع الحرائق من الوصول إلى محمية الفرنلق الطبيعية، بـ "غاباتها الكبيرة والمترابطة".


ووصف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح الوضع بأنه "مأساوي للغاية".

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