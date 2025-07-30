الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مرور أول شحنة ضمن الخط التجاري الإقليمي "مصر - السعودية - العراق"

موانئ
موانئ

شهد ميناء سفاجا البحري حدثًا محوريًا بمرور أول شحنة ضمن التجربة التشغيلية للممر التجاري الإقليمي الجديد متعدد الوسائط الذي يربط بين مصر والسعودية والعراق، في خطوة تعكس الدور الاستراتيجي للميناء في منظومة التجارة الإقليمية والدولية. 

وانطلقت الشحنة من العاصمة القاهرة عبر شبكة الطرق القومية الحديثة التي تربط المحافظات المصرية بالموانئ البحرية، مرورًا بـ ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم السعودي عبر البحر الأحمر، لتستكمل رحلتها برًا حتى مدينة أربيل العراقية، ما أسهم في خفض زمن النقل بأكثر من 50% مقارنة بالمسارات التقليدية. 

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، الذي شدد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتجارة البينية، ودعم جهود تطوير ميناء سفاجا وتحويله إلى مركز لوجستي متكامل يخدم حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.  

كما تابع لواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مراحل تنفيذ المشروع التجريبي خطوة بخطوة، موجّهًا بضرورة رفع كفاءة الخدمات بالميناء وضمان انسيابية حركة الشحن، بما يعكس التزام الهيئة بمواكبة التوجهات الوطنية لتطوير الموانئ المصرية.  

ويجسد نجاح هذه التجربة ثمرة التكامل بين البنية التحتية الحديثة، خاصة شبكة الطرق السريعة، وجهود التطوير المستمرة للميناء، ما يعزز مكانة ميناء سفاجا كبوابة استراتيجية للتجارة الإقليمية والدولية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة التطوير المستمر الدور الحديثة الحديث

الأكثر قراءة

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا .. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

أيام الحسم، آخر تطورات قانون الإيجار القديم بين التصديق والرفض

أخبار مصر: لحظة القبض على ابنة "مبارك" المزيفة، كارثة لعشرات المصريين في ليبيا، الوضع في الجيزة يكذب بيانات وزارة الكهرباء

وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض

الأمور تعقدت، تطورات أزمة تجديد أليو ديانج في الأهلي

تعرف على آخر أعمال الفنان لطفي لبيب قبل رحيله اليوم

رفض هذا الأمر قبل رحيله، اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب

صراخ وترقب الناس وهروب الطيور، مشاهد مرعبة لأقوى زلزال وتسونامي يضرب روسيا وأمريكا (فيديو)

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 3920 جنيها، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads