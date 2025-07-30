الأربعاء 30 يوليو 2025
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خارج الحدود

الكرملين: اكتسبنا مناعة ضد العقوبات واقتصادنا يستطيع العمل تحت ضغط

الكرملين،فيتو
الكرملين،فيتو

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء، أنه اكتسب مناعة ضد العقوبات، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود.

وأوضح  الكرملين أن الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.

 وقبل وقت سابق  أعلن الكرملين، امس الثلاثاء، أن عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا تسير في مكانها.

عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا تسير في مكانها 

وأوضح الكرملين أنه لا توجد اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن موضوع تمديد معاهدة ستارت، نظرا لأن عملية التطبيع متوقفة بسبب حالة العلاقات الثنائية منذ فترة رئاسة جو بايدن.

موسكو تظل ملتزمة بعملية السلام من أجل تسوية الصراع حول أوكرانيا

وأضاف: موسكو تظل ملتزمة بعملية السلام من أجل تسوية الصراع حول أوكرانيا وضمان مصالح روسيا.

وأشار الى تورط ألمانيا  في نشر رهاب روسيا الهستيري في أوروبا، كما أنها تحاول أن تلعب دورًا رائدًا فيه.

وشدد الكرملين على أنه أُحيط علمًا بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بشأن الموعد النهائي الجديد للهدنة في أوكرانيا.

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