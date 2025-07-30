الأربعاء 30 يوليو 2025
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خارج الحدود

الطوارئ الأمريكية تدعو سكان سواحل هاواي للمغادرة

الخوف من وقوع تسونامى،
الخوف من وقوع تسونامى، فيتو

دعت الوكالة الأمريكية لإدارة الطوارئ سكان المناطق الساحلية في ولاية هاواي للمغادرة فورًا، بعد توقعات بحدوث أمواج تسونامى مدمرة.

حدوث أمواج تسونامي مدمرة

وأوضحت إدارة الطوارئ في ولاية هاواى الأمريكية، في منشور على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، أنه من المتوقع حدوث أمواج تسونامي مدمرة، لافتة إلى أنه تم توفير مناطق للجوء السكان.
وجاء في المنشور: "لا يزال تحذير تسونامي ساريا - من المتوقع حدوث موجات تسونامي مدمرة.. تتوفر مناطق ملاجئ من تسونامي.. قوموا بإخلاء المناطق الساحلية في منطقة الإخلاء الرئيسية".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، سكان هاواي وألاسكا وغيرها من المناطق، إلى الانتباه واتخاذ إجراءات السلامة، عقب الزلزال الذي وقع في المحيط الهادئ، محذرا من تسونامي.

الزلزال الهائل الذي وقع في المحيط الهادئ

وكتب ترامب عبر "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، "بسبب الزلزال الهائل الذي وقع في المحيط الهادئ، فإن التحذير من تسونامي ساري المفعول لأولئك الذين يعيشون في هاواي. تحذير تسونامي ساري المفعول أيضا في ألاسكا وساحل المحيط الهادئ في الولايات المتحدة. اليابان أيضا في الطريق".
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أصدرت الأربعاء، تحذيرات من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد زلزال بقوة 8.8 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لروسيا.

وهو يعتبر أكبر زلزال منذ 2011، عندما تسبب زلزال بقوة 9 درجات في حدوث "تسونامي" كارثي في اليابان.

وكان الزلزال على بعد حوالي 85 ميلا من مدينة بتروبافلوفسك - كامشاتكا في روسيا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي.

احتمال حدوث تسونامي في جزر هاواي

وهناك تحذير من احتمال حدوث تسونامي في جزر هاواي، وفي أجزاء من جزر ألوشيان في ألاسكا، والسواحل الغربية لكندا والولايات المتحدة حتى الحدود المكسيكية وكذلك الفلبين وإندونيسيا.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ: "بناء على المؤشرات الأولية للزلزال، من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة واسعة النطاق".

كما صدرت تحذيرات من تسونامي في المناطق الساحلية في اليابان، حيث حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال حدوث أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة.

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