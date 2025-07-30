وزير الإعلام السوري يتوسط لدى الداخلية للإفراج عن الصحفية نور سليمان

كشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، اليوم الأربعاء، عن توسطه لدى وزير الداخلية أنس خطاب لإخلاء سبيل الصحفية نور سليمان.

وأشار وزير الإعلام، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن توقيف نور سليمان لم يكن على خلفية مسائل تتعلق بالعمل الصحفي.

وأكد وزير الإعلام أن وزير الداخلية خطاب استجاب للتوصيات بالإفراج عنها بكفالة الوزارة على أن يتم المتابعة وإغلاق الملف في الأيام القادمة.



وقال المصطفى: "تواصلت مع معالي وزير الداخلية المهندس أنس خطاب بشأن الصحفية 'نور سليمان' التي جرى توقيفها، بحسب ما اطلعنا، على خلفية مسائل لا تتعلق بالعمل الصحفي".

وأضاف: "استجاب معالي الوزير مشكورًا لتوصياتنا بالإفراج عنها وبكفالة الوزارة على أن يتم المتابعة وإغلاق الملف في الأيام القادمة ونؤكد في وزارة الإعلام حرصنا على ضمان الحريات الصحفية وحقوق جميع الصحفيين".

وتابع: "ندعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الكاملة للوصول إلى صحافة بناءة ومسؤولة تحتاجها المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها سوريا والابتعاد عن خطاب الكراهية، الشعبوية والتحريض الطائفي".



وكانت مصادر في سوريا قد تحدثت عن اختفاء الصحفية نور سليمان، التي تنحدر من الطائفة العلوية، عقب مراجعتها الجهات الأمنية على خلفية منشور نشرته عبر صفحتها في فيسبوك.

وذكرت الناشطة فرح يوسف، في تدوينة عبر فيسبوك، أن صديقتها الصحفية نور سليمان عضوة التحالف السوري الديمقراطي وعلوية المنبت، معتقلة من يوم السبت الماضي".

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