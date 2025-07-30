الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الإعلام السوري يتوسط لدى الداخلية للإفراج عن الصحفية نور سليمان

الصحفية نور سليمان،
الصحفية نور سليمان، فيتو

كشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، اليوم الأربعاء، عن توسطه لدى وزير الداخلية أنس خطاب لإخلاء سبيل الصحفية نور سليمان.

وأشار وزير الإعلام، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن توقيف نور سليمان لم يكن على خلفية مسائل تتعلق بالعمل الصحفي.

وأكد وزير الإعلام أن وزير الداخلية خطاب استجاب للتوصيات بالإفراج عنها بكفالة الوزارة على أن يتم المتابعة وإغلاق الملف في الأيام القادمة.


وقال المصطفى: "تواصلت مع معالي وزير الداخلية المهندس أنس خطاب بشأن الصحفية 'نور سليمان' التي جرى توقيفها، بحسب ما اطلعنا، على خلفية مسائل لا تتعلق بالعمل الصحفي".

وأضاف: "استجاب معالي الوزير مشكورًا لتوصياتنا بالإفراج عنها وبكفالة الوزارة على أن يتم المتابعة وإغلاق الملف في الأيام القادمة ونؤكد في وزارة الإعلام حرصنا على ضمان الحريات الصحفية وحقوق جميع الصحفيين".

وتابع: "ندعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الكاملة للوصول إلى صحافة بناءة ومسؤولة تحتاجها المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها سوريا والابتعاد عن خطاب الكراهية، الشعبوية والتحريض الطائفي".


وكانت مصادر في سوريا قد تحدثت عن اختفاء الصحفية نور سليمان، التي تنحدر من الطائفة العلوية، عقب مراجعتها الجهات الأمنية على خلفية منشور نشرته عبر صفحتها في فيسبوك.

وذكرت الناشطة فرح يوسف، في تدوينة عبر فيسبوك، أن صديقتها الصحفية نور سليمان عضوة التحالف السوري الديمقراطي وعلوية المنبت، معتقلة من يوم السبت الماضي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى وزير الداخلية أنس خطاب الصحفية نور سليمان العمل الصحفي وزارة الإعلام الطائفة العلوية اختفاء الصحفية نور سليمان الناشطة فرح يوسف التحالف السوري الديمقراطي

الأكثر قراءة

كانت واخدة راحتها في اللايف، لحظة القبض على ابنة "مبارك" المزيفة على الهواء مباشرة (فيديو)

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

الكهرباء: أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالجيزة انتهت بشكل نهائي ولن تتكرر

أرجوكم رجعوني أنا مش عارف عملت كده إزاي، الجنايني يكشف تفاصيل جلسته مع زيزو بعد توقيعه للأهلي

أستاذ سموم يكشف تفاصيل رحلة أطفال المنيا الـ6 ووالدهم من دخولهم المستشفى حتى وفاتهم

الاتحاد الإفريقي يصدم "الدعم السريع" بعد تشكيل حكومة موازية بالسودان ويوجه رسالة للمجتمع الدولي

شفتهم في سوبر ماركت بيلسنوا عليَّ، وفاء عامر تروي رد فعل الناس تجاهها بعد شائعة تجارة الأعضاء

عمرو الجنايني: ندمت إني وثقت في زيزو وهذا اللاعب أكثر شخص زعلت على انتقاله للأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads