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خارج الحدود

لابيد يتهم الحكومة الإسرائيلية بالسعي لضم شمال غزة بالقوة

زعيم المعارضة في
زعيم المعارضة في إسرائيل، فيتو

اتهم زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة المتطرفة تحاول جعلنا نتقبل فكرة ضم شمال قطاع غزة.

وأضاف لابيد: أن ضم شمال غزة يعني أن أموالنا ستذهب لتعليم أطفال غزة وعلاج سكانها وإصلاح طرقها وضخ المياه والكهرباء لها.

وتابع: بديل الضم وتبعاته موجود، وهو إنهاء الحرب وإعادة الأسرى والخروج من غزة وتسليم إدارتها لمصر.

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وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء: سنتعاون مع حكومة الاحتلال  الإسرائيلية بحسن نية في ما يخص مساعدات غزة.

الأمم المتحدة: الهدن المؤقتة غير كافية لإدخال المساعدات لغزة

وأضاف أن بعض المساعدات دخلت غزة لكننا بحاجة إلى تسريع دخول المزيد مشيرًا إلى أن الهدن المؤقتة غير كافية لإدخال المساعدات إلى سكان غزة فنحن بحاجة لوقف الحرب.

وفي السياق ذاته قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن "الكابوس الذي يمر به قطاع غزة يجب أن ينتهي فورًا"، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع منذ أشهر.

 

المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة

وفي تصريحاته، شدد جوتيريش على أن ما يدخل قطاع غزة من مساعدات إنسانية لا يزال "قطرات في بحر"، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة إلى السماح بدخول الغذاء والماء والدواء والوقود بشكل آمن ودون أي عراقيل أو تأخير.

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إسرائيل غزة يائير لبيد

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