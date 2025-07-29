وزير الصحة: 578 مليون دولار دعما لمصابي ومرضى غزة وتخصيص 12 مبنى لأسرهم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر كانت وما زالت السند الأول والدائم لأهالي قطاع غزة، مشددًا على أن كل من يهاجم مصر لا قيمة له، وموقفنا المبدئي والثابت لا نقاش فيه.

منذ 7 أكتوبر.. دعم مصري لا يتوقف

وأشار إلي أنه عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، سخّرت مصر كل إمكانياتها الطبية والإنسانية، تم تجهيز مستشفيات في الشيخ زويد، العريش، بئر العبد بسعة 500 سرير وغرف عمليات مجهزة لأدق الجراحات.

وأشار إلي أن المستشفيات في بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الشرقية، القاهرة الكبرى، ودمياط استقبلت المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة

دعم المصابين والمرضى الفلسطينيين من غزة

وأوضح أن هناك 300 مستشفى مصرية استقبلت المرضى والمصابين من غزة، وتم نشر 500 سيارة إسعاف على الحدود، وأكثر من 13 ألف سرير و38 ألف طبيب مصري تم تخصيصهم للرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين، وأُجري 90 ألف فحص طبي، وتم إعطاء 27 ألف جرعة لقاح للأطفال دون العاشرة.

مليارات الجنيهات في خدمة سكان غزة

وأشار إلي أن التكلفة التي تحملتها مصر لعلاج المصابين الفلسطينيين منذ بدء العدوان تصل الي 578 مليون دولار.

وأكد: تم تخصيص 12 مبنى سكنيًا خلال آخر 3 أشهر للأسر الفلسطينية القادمة مع المصابين، مع توفير الغذاء والملابس وكل سبل الدعم.

رسالة إنسانية وسياسية

واختتم:"نحن لا نعمل من أجل إرضاء البشر، بل نعمل بما يُرضي الله... نقاسم اللقمة مع إخوتنا الفلسطينيين، وكل من يهاجم مصر فمكانه مزبلة التاريخ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.