الأربعاء 30 يوليو 2025
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خارج الحدود

رئيس العمليات السابق بجيش الاحتلال منتقدا الحرب فى غزة: جنودنا والمدنيون الفلسطينيون يُقتلون بلا سبب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

هاجم رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال، يسرائيل زيف، استمرار العدوان على غزة، مؤكدًا أنه كان من الممكن الانسحاب منذ أكثر من عام.

رئيس العمليات السابق بجيش الاحتلال ينتقد حرب غزة

وقال رئيس العمليات السابق بجيش الحرب الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها صحيفة هآرتس العبرية، "جنودنا يُقتلون، والمدنيون الفلسطينيون يُقتلون بلا سبب"، داعيًا رئيس الأركان الإسرائيلي إلى "الخروج أمام الكاميرا والقول بوضوح: لقد انتهينا من هذه الحرب".

 

جاءت تصريحات يسرائيل زيف، في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية للعدوان المتواصل على غزة، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية، وتتزايد الخسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين.

حصيلة الشهداء فى غزة تتجاوز 60 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، قد تجاوزت 60,034 شهيدًا، من بينهم 18,592 طفلًا و9,782 سيدة، في إحصائية تُظهر أن الأطفال والنساء يشكّلون أكثر من 47% من إجمالي عدد الشهداء، ما يعكس الاستهداف المباشر والمتعمد للمدنيين.

 

وأكدت الوزارة أن مئات الجثامين لا تزال تحت الأنقاض وفي مناطق يصعب الوصول إليها، نتيجة القصف المستمر، واستهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني، والحصار الطبي والإنساني المفروض على القطاع.

 

وجاء في التحذير أن “السيناريو الأسوأ وهو حدوث مجاعة يتكشف حاليا في قطاع غزة”.

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العدوان على غزة يسرائيل زيف رئيس الأركان الإسرائيلي غزة

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