صحة الشرقية: تنفيذ حملة للتبرع بالدم بقرية المزارقة بفاقوس

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم مدير بنك الدم التجميعى بمستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية أنه تم تنفيذ حملة اليوم السبت للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى فاقوس المركزي وقرية المزارقة بذات المركز، وذلك استمرارا لحملات التبرع بالدم والتى يتم تنسيقها من قبل الفريق الطبي ببنك الدم بالمستشفى ومتطوعين بقرى مركز فاقوس وعن طريق المشاركة المجتمعية لأبناء المنطقة وحرصًا على إنقاذ الأرواح.

حملة للتبرع بالدم بقرية المزارقة

وقال عبدالعظيم إن الحملة اسهمت فى توفير الدم ومشتقاته لمرضى الطوارئ وأمراض الساليثيميا والعمليات الجراحية وبعض الأمراض الوراثية مع تقديم توعية للمتبرعين عن فوائد التبرع بالدم أيضا تقديم شرح كاف لموانع التبرع والتى أسفرت عن رصيد قيمته 136 كيس لبنك الدم.

توجيهات الوزبر والمحافظ



وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وبتعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وتحت رعاية الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وبإشراف الدكتور محمد عرفات، مدير عام المستشفى بهدف توفير الدم اللازم للمرضى والإسهام فى إنقاذ الحالات الحرجة بالمستشفيات بوزارة الصحة ومحافظة الشرقية.

الشكر للفريق الطبي والهدايا للمتبرعين

هذا وقدمت إدارة المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي ببنك الدم والمشرفين على الحملات وايضا مع توزيع الهدايا على المتبرعين من لبناء القرية والقرى المجاورة، حيث إن بنك الدم بمستشفى فاقوس المركزي بنك تجميعي يقدم فصائل الدم ومشتقاته المختلفة على أيدى نخبه متميزة طبقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

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