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محافظات

صحة الشرقية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في التبرع بالدم

صحة الشرقية، فيتو
صحة الشرقية، فيتو

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مديرية الشئون الصحية بالشرقية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في عدد المتبرعين  بالدم، خلال فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم وذلك على مستوى مديريات الشئون الصحية بالجمهورية، مقدمًا الشكر لجميع الفرق الإشرافية والطبية المشاركة، لما قدموه من تنظيم إحترافي ومشاركة مجتمعية واسعة. 

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وأكد المحافظ أن ما شهدته محافظة الشرقية في هذا اليوم هو نموذج مشرف للتكامل بين القطاع الصحي والمجتمع،  متوجهًا بالشكر لكل الجهات الشريكة (مديرية الشباب والرياضة – مديرية التضامن)، وأيضًا وجه تحية تقدير لكل مواطن ومواطنة بادروا بالتبرع بدمائهم، وعلى رأسهم وكيل وزارة الصحة الذى قام بنفسه بالتبرع بالدم، بالإضافة إلى مشاركة ملحوظة من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات، والذين حرصوا على التبرع بدمائهم.

ومن جانبه أعرب  الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن فخره واعتزازه بهذا التتويج، والذي يعكس تميز أبناء الشرقية، وتفاني فرق العمل بمديرية الشئون الصحية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل الجهد الجماعي والتنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية شهدت يومًا استثنائيًا من العمل الصحي والتفاعل المجتمعي، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، حيث انطلقت الفعاليات برئاسة محافظ الشرقية من أمام ديوان عام المحافظة، تخللها مسيرة رياضية وطنية، بمشاركة قيادات الصحة والشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني، وامتدت حتى نادي الشرقية الرياضي.

وأعقبها تجمع كبير من المواطنين تم خلاله تنفيذ حملة مكثفة للتبرع بالدم، فضلًا عن انتشار فرق التوعية والتواصل المجتمعي، لتقديم رسائل للمواطنين عن أهمية التبرع بالدم، وفوائده الصحية والإنسانية، تزامن معه  نشاط ميداني مكثف داخل بنوك الدم التجميعية، والتي استقبلت مئات المتبرعين من جميع الفئات العمرية، مما أسهم في تحقيق أعلى معدلات التبرع على مستوى الجمهورية، والذي توج بتصدر الشرقية للمركز الأول على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية.

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ودعا محافظ الشرقية المواطنين والذين يتمتعون بالصحة التي تمكنهم بالتبرع بالدم بـالاستمرار في دعم بنوك الدم التجميعية بالمستشفيات المركزية في "منيا القمح، بلبيس، فاقوس، ههيا، أبو كبير، الحسينية، وديرب نجم"، على مدار العام، وليس فقط في المناسبات القومية.

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المهندشس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بالتبرع بالدم المركز الأول مستوى محافظات الجمهورية اليوم العالمى للتبرع بالدم الدكتورهانى جميعة

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