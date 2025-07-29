رئيس حزب الجبهة الوطنية د. عاصم الجزار في حوار خاص مع نشأت الديهي مساء اليوم على Ten

انتخابات الشيوخ.. تحالف الأحزاب.. والقضية الفلسطينية على مائدة النقاش

في لقاء سياسي مرتقب، يستضيف الإعلامي نشأت الديهي الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، في حلقة خاصة من برنامجه "بالورقة والقلم"، وذلك في تمام الثامنة مساء اليوم على قناة Ten.

ويتناول الحوار عدة محاور سياسية رئيسية، يأتي في مقدمتها استعدادات حزب الجبهة الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وتفاصيل التحالف الحزبي الذي يضم قوى وطنية مؤمنة بمسار الإصلاح والديمقراطية، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا الداخلية والتحديات التي تواجه المشهد السياسي المصري.

كما يتطرق اللقاء إلى القضية الفلسطينية، حيث يعرض الدكتور الجزار رؤية الحزب تجاه العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ويشدد على موقف الجبهة الوطنية الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة تبنّي موقف عربي موحّد لمواجهة الانتهاكات المتواصلة ورفض محاولات تصفية القضية.

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