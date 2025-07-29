الثلاثاء 29 يوليو 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الإنزال الجوى على النازحين فى غزة

الإسقاط الجوي للمساعدات،
الإسقاط الجوي للمساعدات، فيتو

أكدت الأمم المتحدة وشركاؤها على الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون عوائق عبر جميع المعابر والممرات للسماح بتوصيل مواد الإغاثة على نطاق واسع للسكان الجوعى والمنهكين.

انعدام الثقة من المجتمعات

وأضاف المتحدث الأممي، أن القيود المفروضة منذ فترة طويلة على دخول المساعدات خلقت بيئة لا يمكن التنبؤ بها تتسم بانعدام الثقة من المجتمعات بشأن وصول الإغاثة إليهم، مشيرا إلى استئناف الإسقاط الجوي في غزة، مؤكدا أن الإسقاط الجوي هو الملاذ الأخير، وأنه يحمل مخاطر على الناس على الأرض، مشيرا إلى حدوث إصابات عندما سقطت طرود على الخيام.

إجراءات مبسطة للحركة من المعابر وداخل غزة 

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت عن إجراءات مبسطة للحركة من المعابر وداخل غزة، لافتا إلة أن من بين 17 مهمة، تتطلب تنسيقا مع السلطات الإسرائيلية، تم تيسير 8 منها بما في ذلك لجلب الوقود والإمدادات من معبر كرم أبو سالم بينما رُفضت 3 مهمات وألغيت اثنتان، كما عُرقلت 4 مهمات بما في ذلك لجمع شحنات غذائية، ولكنها أنجزت بعد ذلك.

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الأمم المتحدة غزة الاحتلال الإسرائيلية معبر كرم ابو سالم

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