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خارج الحدود

سموتريتش: لم نقدم هذه التضحيات الكبيرة لنسلم غزة من عربي إلى عربي آخر

سموتيرش، فيتو
سموتيرش، فيتو

زعم سموتريتش أن غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل والاستيطان فيها أقرب من أي وقت مضى وهو خطة عمل واقعية.

وادعى سموتريتش: لم نقدم هذه التضحيات الكبيرة لنسلم غزة من عربي إلى عربي آخر، كما أننا لن نعود إلى مستوطنات غوش قطيف السابقة بغزة فقط، والقطاع سيتيح لنا مساحة أكبر بكثير.

بن غفير يعلق على قرار منعه من دخول هولندا

 وفي سياق آخر، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على قرار هولندا بمنعه من دخول أراضيها، قائلا: “حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا سأواصل الدفاع عن إسرائيل”.

وأعلنت السلطات الهولندية، أن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، وسيتم منعهما من دخول هولندا.


وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، في رسالة إلى البرلمان الهولندي نشرت أمس الإثنين: "قرر مجلس الوزراء (الهولندي) إعلان الوزيرين الإسرائيليين.

 سموتريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما، والتزم بإدراجهما في قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم في نظام معلومات شنجن".

وأكد الوزير أن "هذا القرار اتخذ لأن سموتريتش وبن غفير حرّضا المستوطنين مرارا وتكرارا على العنف ضد الفلسطينيين، ودافعا عن توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتطهير العرقي في قطاع غزة".

كما صرّح فيلد كامب بأنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية الهولندية لحث السلطات على تغيير موقفها تجاه قطاع غزة، حيث الوضع "لا يطاق ولا مبرر له".

استدعاء السفير سيستخدم أيضا لتذكير إسرائيل بضرورة الوفاء 

وأشار الوزير إلى أن "استدعاء السفير سيستخدم أيضا لتذكير إسرائيل بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف بأن بلاده ستدعم فكرة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج أبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذا القرار.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحا لتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون".

ويأتي قرار مجلس الوزراء الهولندي في ظل تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل بسبب أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة الذي يواجه "كارثة إنسانية حقيقية".

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة، وسط دعوات لتكثيف جهود الإغاثة وإيجاد حل سياسي عاجل، بينما توقفت المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في الدوحة بين إسرائيل وحركة "حماس" دون أي اتفاق في الأفق.

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إسرائيل الامن القومي الاسرائيلي الخارجية الهولندية السلطات الهولندية إيتمار بن غفير بتسلئيل سموتريتش

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