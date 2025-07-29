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خارج الحدود

حماس تدعو لأن يكون الأحد المقبل يوما عالميا لنصرة غزة والقدس والأقصى

حماس، فيتو
حماس، فيتو

دعت حركة حماس إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي في الأيام المقبلة ضد العدوان والإبادة والتجويع الصهيوني في غزة.

حماس تطالب بيوم عالمي لنصرة فلسطين

كما دعت الحركة لأن يكون الأحد المقبل يوما عالميا لنصرة غزة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين.

وفي السياق ذاته، دعت الحركة إلى تصعيد التظاهر أمام السفارات الصهيونية والأمريكية في العالم حتى وقف العدوان والتجويع بغزة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أفادت باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مناطق عدة فى قطاع غزة.

قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها: "إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة".

8 شهداء ارتقوا وأصيب 11 آخرون

وأضافت المصادر أن 8 شهداء ارتقوا، وأصيب 11 آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي القدس والأقصى حركة حماس خان يونس

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