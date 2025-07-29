الثلاثاء 29 يوليو 2025
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خارج الحدود

مرصد الغذاء العالمي: مؤشرات المجاعة تشتد في غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

بين التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في العالم، أن السيناريو الأسوأ لحدوث مجاعة يتكشف حاليا في قطاع غزة،موضحا أن شح الغذاء في معظم مناطق غزة وصل إلى حد المجاعة.

 كما أشار إلى أدلة تظهر انتشار الجوع والأمراض ما أدى لارتفاع الوفيات بغزة، مشيرا أن سوء التغذية ارتفع في يوليو ووصل لعتبة المجاعة في مدينة غزة.

وكانت أفادت مصادر طبية في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 10 مواطنين بجروح متفاوتة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المدنيين، أثناء انتظارهم استلام مساعدات إنسانية في منطقة موراج جنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

مسؤول أممي: دخول 80 شاحنة إلى غزة لا يكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية

 

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم، عن دخول 80 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الدولية المستمرة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

ورغم ترحيبه بوصول الشاحنات، أكد مسؤول أممي أن هذه الكمية "غير كافية على الإطلاق" لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول الإمدادات وتدهور الوضع المعيشي نتيجة العدوان والحصار المستمر.

 

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