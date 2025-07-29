نائب أمريكي: نتنياهو يتلاعب بأرواح مواطنيه عبر تخريب المفاوضات

قال النائب الأمريكي الديمقراطي جيرولد نادلر، في تصريحات صحفية: إن نتنياهو يتلاعب بأرواح مواطنيه عبر تخريب المفاوضات أو بإطالة الحرب في غزة.

وأضاف: نتنياهو يضع مستقبله السياسي فوق سلامة الرهائن والمدنيين الأبرياء في غزة.

تصرفات إدارة ترمب أدت لتفاقم الأزمة الإنسانية بغزة

وتابع: العقبة أمام إنهاء الحرب وإعادة الرهائن سياسة نتنياهو الأنانية.

وأوضح: تصرفات إدارة ترامب أدت لتفاقم الأزمة الإنسانية بغزة بشكل جوهري وكبير.

وكان مجمع ناصر الطبي قد أعلن عن استشهاد فلسطيني وأطفاله الأربعة في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في المواصي غربي خان يونس في غزة.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، اليوم الثلاثاء: إن أعداد الوفيات بسبب المجاعة تزداد كل ساعة في قطاع غزة.

وأوضح أن ما تم إدخاله من مساعدات قليل ولا يفي بحاجات سكان القطاع، وما يقوم به الاحتلال في حق غزة يضرب جميع المواثيق والقوانين الدولية.

وتابع: الحاجة ملحة في قطاع غزة لحليب الأطفال بشكل أساسي، فما يحدث في قطاع غزة بشأن الأطفال والنساء الحوامل فظيع بسبب الجوع.

الاحتلال يمنع دخول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة

وشدد على أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة، وأن الأطفال يصلون إلى المستشفيات في غزة على هيئات هياكل عظمية.

واتهم الاحتلال بأنه يعمل على عدم وصول المساعدات وتدمير النزر اليسير الذي يصل.

وأعلن مستشفى العودة، اليوم الثلاثاء، عن سقوط 30 شهيدا في قصف إسرائيلي الليلة الماضية على منازل في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قال: إن قطاع غزة الذي عصفت به الحرب بات مكانًا للموت والمعاناة الإنسانية الشديدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء الكارثة.

نقر بحق الفلسطينيين في إقامة وطن

وأكد الوزير أن فرنسا تُقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، مشددًا على أن هذا الحق لا يمكن القفز عليه أو تجاوزه تحت أي مبررات.

"نؤيد حل الدولتين منذ عقود"

وجدد وزير الخارجية الفرنسي تمسك بلاده بـ حل الدولتين كخيار استراتيجي لتحقيق السلام، موضحًا أن فرنسا تدعم هذا المسار منذ عقود طويلة، وهو الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين معًا.

نرفض فرض الأمر الواقع

وقال الوزير: إن باريس ترفض حتمية الأمر الواقع الذي تُحاول بعض الأطراف ترسيخه بالقوة، مضيفًا:"لا يجب أن نُسلِّم بالوضع الحالي كأمر محتوم، بل أمامنا الآن فرصة لتحقيق السلام".

دعوة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة

واختتم تصريحاته بمطالبة واضحة لـ إسرائيل بوقف إطلاق النار فورًا ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، مشددًا على أن الكارثة الإنسانية لا يمكن أن تستمر، والمجتمع الدولي مطالب بموقف حازم.

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