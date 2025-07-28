هآرتس: ترامب يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم أجزاء من غزة

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر ومسئولين إسرائيليين، أن خطة ضم أجزاء من قطاع غزة إلى إسرائيل كانت قد حصلت في وقتٍ سابق على "ضوء أخضر غير معلن" من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ضوء أخضر أمريكي ضمني

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن الإدارة الأمريكية خلال ولاية ترامب لم تعارض صراحة المخططات الإسرائيلية لإعادة ترسيم حدود غزة، بل أبدت تفهمًا وتأييدًا ضمنيًا لبعض جوانبها، خاصة تلك التي ترتبط بإعادة تشكيل "الواقع الأمني والديموغرافي" في القطاع.

الضم كجزء من إعادة هيكلة غزة

تشير هآرتس إلى أن الخطط التي تم التداول بشأنها في غرف مغلقة تضمنت ضم مناطق حدودية معينة شرق القطاع، إعادة توطين السكان في مناطق "آمنة" من وجهة النظر الإسرائيلية، إنشاء "شريط عازل دائم" داخل أراضي غزة، وذلك تحت مبررات "الأمن القومي الإسرائيلي" ومكافحة التهديدات من داخل القطاع.

يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الحديث داخل إسرائيل عن "حلول دائمة" لغزة بعد الحرب، وتلميحات من مسؤولين إسرائيليين حول "خيارات أمنية بديلة"، مما يثير التكهنات بإمكانية إعادة إحياء هذه الخطة أو على الأقل بعض عناصرها.

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