إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يقدم خطة للسيطرة على كامل قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال سيعرض على المجلس الوزاري خطة للسيطرة على ما بين 90% و100% من مساحة قطاع غزة.

جيش الاحتلال يقدم خطة للسيطرة على كامل قطاع غزة

وأكد الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مسؤول بالحكومة أنه لا نية لتوسيع العمليات في غزة بطريقة تعرض حياة المحتجزين للخطر.

وقف إطلاق النار

ومن جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الاثنين: إذا لم نوقف الحرب بغزة فلن يعود المحتجزون وسيستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في فقدان مقاتليه.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب إنهاء الحرب مقابل وقف إطلاق النار وصفقة شاملة لإعادة كل المحتجزين والحكومة فشلت في حرب غزة وهذا ليس نصرا كاملا بل كارثة مطلقة وفشل استراتيجي يقود إلى فشل عسكري وسياسي.

وقف إطلاق النار في غزة

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين: إننا نعرف في بعض الأحيان مكان وجود رهائن بغزة، لكن لا نريد شن هجوم خشية أن يؤدي ذلك لمقتلهم.

وتابع الرئيس الأمريكي: نريد وقف إطلاق النار في غزة ونتطلع إلى إطعام الناس هناك.. قدمنا كثيرا من الأموال لغزة ولم يقل لنا أحد كلمة شكر.

وأضاف ترامب: أخرجنا عددا كبيرا من الرهائن في القطاع وكثير منهم زاروا البيت الأبيض.. الرهائن المتبقين في غزة سيكون إخراجهم صعبا.. أخبرت نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة.

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