تخلصي من آثار حب الشباب بهذه المكونات

آثار حب الشباب بالبشرة مزعجة لأنها تؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبي وتترك ندبات وبقع بالبشرة ما يزعج الفتيات كثيرا.

وتحرص الفتيات على التخلص من آثار حب الشباب بالبشرة من خلال الليزر وجلسات التقشير، ولكن تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية الغير مكلفة.

تخلصي من آثار حب الشباب بالبشرة بهذه المكونات

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يقضي على آثار حب الشباب بالبشرة.

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

رشة صغيرة من الكركم

طريقة التحضير:

امزجي العسل مع عصير الليمون جيدا.

أضيفي الكركم واخلطي حتى تحصلي على خليط متجانس.

نظفي وجهك جيدا وجففيه.

ضعي القناع على أماكن آثار الحبوب فقط، أو على الوجه كاملا إذا رغبتى.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر، ثم ضعي مرطب مناسب.

هذا القناع يرطب البشرة ويساعد على تجديد الخلايا ويمنع البكتيريا، كما يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات، ويعتبر مضاد قوي للالتهابات ويقلل الاحمرار ويُفتّح البشرة.

استخدمي القناع 2–3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تجنبي التعرض للشمس بعد استخدام القناع مباشرة.

جربي القناع على جزء صغير من الجلد أولًا لتتأكدي من عدم وجود حساسية.

إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك استبدال الليمون بالقليل من ماء الورد.

تخلصي من آثار حب الشباب بالبشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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