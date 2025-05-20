مسام البشرة المفتوحة مشكلة من مشكلات البشرة التي تعاني منها العديد من الفتيات وللأسف تسبب ظهور حب الشباب والتهابات البشرة والبثور السوداء.

وتحرص الفتيات على علاج مسام البشرة الواسعة والمفتوحة للحفاظ على جمال البشرة وحمايتها من أي مشكلات.

قناع الخيار والزبادي لغلق مسام البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الخيار والزبادي لغلق مسام البشرة ومحاربة التجاعيد.

المكونات:

نصف ثمرة خيار.

ملعقة كبيرة من الزبادي (اختياري لترطيب إضافي).

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري لتعقيم البشرة).

الطريقة:

يقشر الخيار ويبشر أو يخلط بالخلاط حتى يتحول إلى معجون ناعم.

يضاف الزبادي والعسل ويخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

يوضع القناع على الوجه النظيف ويترك لمدة 15–20 دقيقة.

يشطف الوجه بالماء الفاتر ثم يجفف بلطف.

يفضل استخدام القناع مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

يمكن تبريد الخيار قبل الاستخدام لزيادة تأثيره المهدئ والمنعش.

قناع الخيار

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

فوائد الخيار للبشرة

والخيار له فوائد جمالية، منها:-

يستخدم الخيار في العديد من منتجات العناية بالبشرة نظرا لخواصه المهدئة.

وضع شرائح الخيار على العينين يقلل من الانتفاخ والهالات السوداء، كما أن ماء الخيار يستخدم كتونر طبيعي للوجه لترطيب وتفتيح البشرة.

يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في تأخير علامات الشيخوخة كالتجاعيد والخطوط الدقيقة.

يستخدم الخيار كمهدئ طبيعي للبشرة المتعرضة للشمس، فهو يخفف الالتهابات ويمنح الجلد الترطيب اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.