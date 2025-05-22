حب الشباب من المشكلات التي تعاني منها العديد من الفتيات لأسباب عديدة وللأسف تؤثر في نضارة البشرة وجمالها ما يزعج الفتيات كثيرًا.

وعلاج حب الشباب للأسف يلزم وقت طويل وهو يحتاج علاج داخلي للتخلص من المشكلة الأساسية داخل الجسم، وكذلك خارجي للقضاء عليها.

قناع العسل الأسود لمحاربة حب الشباب

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع العسل الأسود لمحاربة حب الشباب وتنقية البشرة من السموم.

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري للبشرة الحساسة).

بضع قطرات من عصير الليمون (للبشرة الدهنية).

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدا في وعاء صغير.

ضعي القناع على بشرة نظيفة وجافة.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم جففيه بلطف.

يفضل استخدام القناع 1-2 مرة أسبوعيًّا.

قومي بتجربة القناع على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام الكامل للتأكد من عدم وجود تحسس.

تجنبي استخدام الليمون إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة.

هذا القناع يرطب البشرة ويزيد من نضارتها ويجدد خلايا البشرة ويحارب حب الشباب ويقضي على آثارها بالبشرة، كما يعمل على توحيد لون البشرة، لذا يجب المواظبة على استخدامه حفاظا على جمال البشرة.

حب الشباب

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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